Slot skal feire sin 100. kamp for det nederlandske laget på søndag, men pressekonferansen før kampen ble igjen dominert av en potensiell overgang for å erstatte Jürgen Klopp.

– For 25. gang, jeg kan virkelig ikke svare på det. Det er ikke noe offisielt ennå, og jeg sitter her med et Feyenoord-emblem på brystet, så intensjonen er at denne pressekonferansen skal handle om Feyenoord. Men jeg tror du vil prøve (å spørre om Liverpool) uansett, spøkte han.

– Jeg har fortsatt tillit til at det vil ordne seg, men jeg kan virkelig ikke si noe mer, var den eneste innrømmelsen han ga på spørsmål om den potensielle overgangen til Premier League.

Forrige uke bekreftet Slot at han ønsket seg til Liverpool og sa at han var «veldig trygg på at et ville ordne seg».

– Hvis dette fortsetter, vil dette være en ubehagelig pressekonferanse. Jeg synes det er passende å svare på disse spørsmålene på slutten av sesongen, for jeg er fortsatt opptatt med Feyenoord her, og Liverpool er også fortsatt opptatt med sin sesong, sa han fredag.

På spørsmål om han bør gratuleres med å bli tilbudt en av de mest ettertraktede trenerjobbene i fotball, var ikke Slot like streng i tonen:

– Du kan alltid gratulere meg, men det er mest hensiktsmessig å gjøre det på slutten av sesongen når det virkelig er offisielt.

Liverpool har vært på managerjakt siden Klopp i vinter varslet at han kom til å gi seg ved sesongslutt. Tyskeren hadde egentlig to år igjen av kontrakten.