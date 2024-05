– Det har vært mange kamper på kort tid og mange minutter i beina. Jeg følte meg ganske tung i dag, så det er bra at vi har friske bein som kan komme inn. Jeg er imponert av gutta som står 90 minutter etter de to siste kampene, sier kaptein Christian Borchgrevink til VG.

Lørdag kom VIFs første hjemmeseier i Obos-ligaen denne sesongen, takket være Ola Kamaras «kaosmål».

Matchen mot Bryne var den tredje på under én uke for Vålerenga.

Siden første serierunde for en drøy måned siden har VIF spilt ni kamper i serien og cupen. Det har ført til flere ulike lagoppstillinger fra start.

– Ideelt sett så gjør man ikke så mange bytter, men sånn er det. Kampprogrammet som har vært de siste ukene har vært ganske ekstremt. Det føles som at vi nesten ikke har hatt pause, så da får det bli sånn. Man kan ikke spille med de samme elleve hver tredje dag, sier VIF-kapteinen.

Christian Borchgrevink Høyreback og Vålerenga-kaptein

– Det har vært en kjempeutfordring. Vi har en liten stall og har hatt mye skader, sier VIF-trener Petter Myhre til VG.

VIF-treneren ramser opp viktige spillere som Borchgrevink, Daniel Håkans, Henrik Bjørdal og Aaron Kiil Olsen. Samtlige har vært ute av laget i løpet av våren.

– De tåler ikke å spille 90-minuttere på 90-minuttere. Ikke får vi tid til å trene imellom heller, og det gjør det vanskeligere å skulle justere ting vi gjerne skulle ha tatt tak i, sier Myhre.

KAMP PÅ KAMP: Vålerenga-trenerne Petter Myhre og Geir Bakke har hatt utfordringer med lagets kampbelastning den siste perioden. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han peker på at VIF har tatt seg videre til fjerde runde i cupen. Obosliga-rundene spilles hovedsakelig på lørdager, mens cupkampene har blitt spilt i midtuken.

Onsdag 1. mai avanserte VIF etter spilleforlengelse mot Tromsø. Deretter kom sliteseieren mot Bryne lørdag. Nå venter HamKam i cupen førstkommende onsdag, før VIF skal til Ålesund i Obos-ligaen lørdag.

– Vi burde heller ha spilt Obos-kampene på søndagen, så hadde vi fått tre dagers hvile i stedet for to. Det er enormt stor forskjell på å spille to dager etter kamp enn tre.

– Skaderisikoen er mye større. Således gir det klubbene som går videre i cupen et «drawback» i seriespillet. Det synes jeg ikke er hensiktsmessig.

Henrik Bjørdal var tilbake i VIF-troppen lørdag etter tre uker med skade. Han ble byttet inn i seieren mot Bryne.

– Hvordan har rulleringene i laget og skadene påvirket sesongstarten deres?

– Jeg synes vi har en god benk, og det er kamp om plassene. Men det optimale er å ha flest mulig relasjoner med hverandre. Sånn er det i fotball, men det optimale er selvfølgelig å få satt laget og et lag som fungerer, sier Bjørdal til VG.

Henrik Bjørdal Midtbanespiller

På spørsmål om VIF har en foretrukket startellever, kommer VIF-trener Petter Myhre med et lengre svar.

– Dette er den største utfordringen vi har hatt. Vi fikk ikke spilt elleve mot elleve på trening før 24. februar. Da hadde vi med fem prøvespillere for å få det til, forteller Myhre.

Da serien var i gang, kom etter hvert flere navn på skadelisten.

– Vi har ikke fått drillet alle så mye som vi skulle ha ønsket. Når kampene kommer så tett som de gjør nå, får vi heller ikke gjort det. Det er en utfordring for oss.

– Nå får vi forhåpentligvis en uke mellom de neste to kampene som kommer nå, da er det lettere å få trent litt og skrudd litt på de tingene som vi har jobbet med i vinter, legger Myhre til.