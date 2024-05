– Det er virkelig en spennende utfordring, og jeg gleder meg til å få være med på å utvikle VAR og norsk fotball. Jeg gir meg som dommer på banen litt tidligere enn jeg hadde tenkt, men det er en tid for alt, sier Moen.

45 år gamle Moen dømte internasjonalt mellom 2005 og 2020. På CV-en står flere VM, OL, kvartfinale i Champions League, semifinale i europaligaen og flere mesterskap for aldersbestemte landslag.

– Etter gode prosesser med Terje, NFF og familien landet jeg på at dette var en god og riktig anledning til å bidra utenfor banen. Jeg håper jeg kan bli en god ressurs i dommergruppen og ser fram mot å samarbeide med både administrasjonen og dommerne, fortsetter han.

Dommersjef Terje Hauge er glad for rollebyttet.

– Først vil jeg takke Svein Oddvar for innsatsen hans som toppdommer gjennom mange år. Han har vært blant våre aller fremste dommere i en årrekke, og det står stor respekt av hans dommerkarriere, sier Hauge.

– Vi mister en av våre beste dommere på banen, men heldigvis får vi utnyttet all hans erfaring i rollen som VAR-ansvarlig. Jeg er glad for at han takket ja til den nye stillingen. Han kjenner både VAR, dommerfaget og dommermiljøet godt, legger Hauge til.