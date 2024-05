Mjøndalens Meinhard Olsen scoret fra straffemerket etter 17 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Isaac Atanga sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 65 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-1.

Aalesunds John Kitolano, Sten Grytebust og Simen Haram fikk gult kort.

Etter lørdagens kamp er Mjøndalen på ellevteplass på tabellen med seks poeng, mens Aalesund ligger på 14. plass med fem poeng.

Marius Lien dømte oppgjøret.

11. mai skal Mjøndalen møte Bryne, mens Aalesund møter Vålerenga.

