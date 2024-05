En trenger kanskje ikke å ha blant de mest solide stillingstilleggene for å anta at nederlenderen Erik ten Hag sitter farlig løst i Manchester Uniteds managerstol, men dog: Ekspertene tror ikke at en av verdens mektigste fotballklubber kan leve med de svake resultatene særlig lenger.

– Kan Manchester United gå inn i FA-cupfinalen med Ten Hag som coach? Større vinnersjanse med en caretaker? Sir Alex frisk nok til å ta jobben? Det hadde endret psykologien inn mot den matchen», skrev fotballekspert Morten Langli på X etter kampen.

Da ble ord som «pinlig», «ydmykende» og «forferdelig» resirkulert i rasende fart fra mange hold.

– En av fotballverdens største merkevarer. En av de aller stolteste historiene. Og nå: Et lag totalt blottet for stolthet, blottet for struktur, blottet for å i alle fall gjøre det vanskelig for motstander. Selv som nøytral er det nitrist å se an Utd nå. Nitrist! skrev Lars Tjærnås på det samme sosiale mediet.

Tjærnås sier at han har forsvart Ten Hag på mye, men at tapet mot Crystal Palace ikke lar seg forsvare.

– En manager får ikke sparken fordi laget er svakt. Han får det fordi laget er svakt og de som bestemmer ikke mener han kan snu det. Tror Manchester United har kommet dit nå, skrev Tjærnås.

Flådd

Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst var heller ikke nevneverdig imponert over Uniteds prestasjon.

– Dette er ydmykende. Jonny Evans ser ut til å være så gammel som han er og blir flådd, men null beskyttelse i mellomrommet fra midtbanen. Alternativet er Amrabat, men det er et mysterium at Eriksen er der ute, skrev Luckhurst X.

Manchester United stiler mot den svakeste sesongen siden Premier League ble startet i 1992/1993-sesongen. Klubben risikerer å gå glipp av alt europacupspill. England har sju plasser, og akkurat nå er Manchester United på 8.-plass.

Det har bare skjedd en gang siden 1989/1990-sesongen at klubben ikke har spilt i Europa. Det skjedde etter 7.-plassen 2013/2014-sesongen, og manager David Moyes fikk sparken med fire kamper igjen av sesongen.

Negative rekorder

United har aldri plassert seg svakere enn nummer sju i Premier League. Det kan skje denne gangen, Formsterke Arsenal venter neste helg, og det trenger ikke å bli noen enkel oppgave. Denne sesongen er det blitt 13 tap i Premier League for United. Det er negativ rekord. Det samme er foreløpige 81 baklengsmål. Aldri har de sluppet inn flere i Premier League. Klubben har negativ målforskjell. Det har heller ikke skjedd før.

Manager Erik ten Hag kan ikke gjør annet enn å brette opp ermene. Han har ingen umiddelbare planer om å melde seg arbeidsledig.

– Jeg skal fortsette å kjempe, og jeg har forberedt laget som best jeg kan. Dette var ikke godt nok, og det er mitt ansvar, sa han etter tapet i London.