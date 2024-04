Den tidligere skihopperen fikk fullt gjennomslag i dommen fra Agder Tingrett.

Just Padel Groups advokat Yngve Andersen skriver til VG at de er uenig i tingrettens vurderinger og derfor har besluttet at dommen ankes til Agder lagmannsrett.

Han krevde 3,1 millioner kroner pluss renter av selskapet Just Padel Group, som tidligere ble eid av fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst og forretningsmennene Eimund Tharaldsen og Jesper Brandt.

Jacobsen mente at han hadde fått for lite betalt for sin andel av et padelsenter i Hønefoss da selskapet Just Padel Group (JPG) ble solgt til svenske We Are Padel (WAP).

Jesper Mathisen i retten. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Advokat Yngve Andersen fra Wigemyr har representert JPG.

Anders Jacobsen har tidligere fått 3,9 millioner for sine aksjer. Tingretten ment at han skal ha ytterligere 3,1 millioner, slik at det blir drøyt 7 mill. kroner totalt.

Det var steile fronter da partene møttes i tingretten, der de tidligere eierne Jesper Mathisen og Ole Martin Årst var vitner.

– Jeg stolte på disse gutta, sa Anders Jacobsen om Jesper Mathisen og Ole Martin Årst. Mathisen slo tilbake og kalte Jacobsen for «løgner». Årst sa i sin forklaring om Jacobsen at «han har fått best betalt og gjort minst».

Anders Jacobsen vant også fram i en sidesak som JPG anket helt til Høyesterett. JPG ble dømt til å legge fram sms-er, lydfiler og andre meldinger til/fra Jesper Mathisens mobiltelefon.

Jacobsens søksmål mot Just Padel Group ble behandlet i Kristiansand i mars, uten at disse meldingene ble lagt fram.