Det ligger mesterligaplass i potten i sluttspillfinalen, som avgjøres i best av tre kamper. Kolstad har grepet om CL-billetten etter første kamp.

Magnus Abelvik Rød (8 mål) og keeper Torbjørn Bergerud (14 redninger) var toneangivende i onsdagens kamp.

Christian Berges utvalgte innledet forrykende og truet med å blåse Elverum av banen. Rød scoret ledermålet etter 36 sekunder, og gjestene skulle aldri komme à jour. Etter seks minutter og noen sekunder tok Elverum timeout på stillingen 7-1 til Kolstad.

Børge Lund brukte tydeligvis den praten godt, for Elverum kjempet seg inn i kampen igjen. Veteranen Morten Nergaard begynte å levere redninger av samme klasse som Torbjørn Bergerud i motsatt mål hadde innledet kampen med, og Elverum scoret sju av de ni neste målene i kampen.

Etter et kvarter sto det 9-7. Så ble Kolstad-spiller Vetle Eck Aga utvist for å rive ned Tobias Grøndahl. Endre Langaas skjøt umiddelbart inn Elverums åttende mål, men laget greide ikke å utnytte resten av overtallsperioden til å utligne.

Omdiskutert

Kolstad gjenopprettet tomålsledelse, og fram til 13-11 scoret lagene annenhver gang. Så kom en omdiskutert situasjon da gjestenes Antonio Serradilla ble utvist for å løfte hånden i ansiktet på en motspiller.

Utvisningen var i seg selv ikke tvilsom, men rett før slapp Sander Sagosen unna med akkurat det samme i motsatt ende av banen, noe Grøndahl energisk påpekte overfor dommerne. Med to Elverum-spillere utvist gjorde Kolstad 14-11, og før gjestene var fulltallige sto det 15-11.

Sigvaldi Gudjonsson gjorde 17-13 i omgangens siste sekund, rett etter at Bergerud reddet et skudd fra Peter Lukacz.

Dramatisk

– Starten var ikke bra nok, men vi hadde et fint midtparti. Vi ser at det er en stund siden vi har spilt, men vi må prøve å bygge på det vi gjør riktig, sa Børge Lund til TV 2 i pausen.

Elverum gjorde som han ba om og sørget for at kampen levde hele veien. Laget var to mål bak flere ganger i den andre omgangen, ett bak på 27-26 28-27 og 29-28 i sluttminuttene, men Kolstad tviholdt på ledelsen og kan avgjøre finalen lørdag.

Da spilles returkampen i Elverum, mens en eventuell 3. og avgjørende kamp spilles onsdag 29. mai i Trondheim.

Avkast i Trondheim Spektrum ble for øvrig fem minutter forsinket etter at brannalarmen gikk under oppvarmingen. I slutten av første omgang måtte kampen stoppes en stund mens et skjøte i banedekket ble reparert.