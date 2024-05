– Jeg ble overrasket over at det gikk så fort i de siste svingene, og jeg måtte manøvrere litt for å komme i posisjon, men jeg fant øyeblikket mitt. Dette må være skuffende for alle som misliker meg, sa Merlier.

Han henviste Jonathan Milan og Kaden Groves, de to som er foran ham i kampen om poengtrøya, til 2.- og 3.-plass.

Merlier tok sin annen seier i årets Giro d'Italia. En gang ble han deplassert fra 2.-plass for å ha hindret en konkurrent i spurten.

Dagens brudd ble kjørt inn med 10,3 kilometer igjen til mål. Da hadde det lenge ligget an til at det kom til å ende med en massespurt.

Der var det mange om beinet, men det var Soudal-QuickStep-rytteren Merlier som var best i den hektiske avslutningen med Milan fra Lidl-Trek på plassen bak. Deretter fulgte Groves (Alpecin) og Christian Scaroni (Astana).

Etappen på 178 kilometer fra Fiera di Primiero til Padova ble unnagjort på 3.45.44 timer.

Sammenlagtleder Tadej Pogacar holdt lav profil gjennom etappen og kom udramatisk inn sammen med et samlet hovedfelt. Han ligger fortsatt 7.42 komfortable minutter foran Daniel Felipe Martínez i sammendraget. Bak dem følger Geraint Thomas.