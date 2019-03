Stig Klungtvedt fant ikke igjen skiene

Se hele resultatlista her.

Stig Klungtvedt hadde solide ambisjoner foran dagens renn, spesielt siden han gjennomførte Vasaloppet i fin stil forrige helg. Men det skulle vise seg at det ikke ble noen start på han, heller en sur busstur tilbake til Sinnes.

- Jeg hadde gjort forarbeidet med mine tre par ski før jeg reiste fra Sandnes i fredag. Derfor trengte jeg ikke å ta dem ut av bussen når vi kom fram til hotellet om kvelden, i trygg forvisning om at alt var i skjønneste orden, forklarer dagens uheldigste deltaker i målområdet ved Sinnes.

Noen som tok feil bag

Han mener at det må være noen andre som har tatt feil bag med ski og tatt dem med inn på hotellet for å preppe dem. Når de så oppdager at det er feil ski, så tar de dem ikke med tilbake til bussen. - Det ble ganske så hektisk aktivitet i timene før start når jeg oppdaget at skiene var borte. Jeg var ikke lite irritert i det øyeblikket jeg oppdaget det, understreker han. Etter mye fram og tilbake så måtte han bare erkjenne at starten ville gå uten han på startstreken dette året. - Dette var rett og slett så dritsurt at jeg ikke har ord for det. Greit nok at det går an å ta feil bag, men at den som da gjør det ikke tar seg bryet med å legge skiene tilbake på plass, det sliter jeg virkelig med å akseptere, sier en veldig skuffet Stig Klungtvedt.

Prøvde alt til ingen nytte

Han gjorde alt som sto i hans makt for å komme seg på startstreken til rett tid, blant annet ved å låne andre ski. - Alt ble prøvd, men til ingen nytte. De skiene jeg kunne låne passet meg ikke i det hele tatt. Dermed ble enden på denne triste visa at jeg måtte sette meg inn på bussen, som skulle tilbake til målområdet for å hente deltakerne der, sukker han.

