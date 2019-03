Lagkameratene hyller verdensmesteren: - Tidenes mest fortjente gull

ÖSTERSUND: – Han har vunnet alle sprint-rennene denne sesongen. Minus ett renn, da han bommet på fire skudd og holdt på vinne likevel.

Man kan like gjerne la storebror Tarjei Bøs korte oppsummering av gullvinner Johannes’ utrolige sesong være nok. Men når verdenscuplederen igjen knuste eliten og tok gull på lørdagens VM-sprint i Östersund, blir han i tillegg sammenliknet med de største.

– Liker å leke med ilden

– Ingen har vært så dominerende på en distanse som han har vært på sprint i år. Alle vet man må skyte ti treff for pallen, men det er én som ikke trenger det. Han liker å leke med ilden, skyter ni og vinner fortjent. Han er den desidert beste sprinteren, sier storebror Bø om sin fem år yngre gullbror.

Og gullet i Jämtland var meget fortjent, ifølge Tarjei Bø. Faktisk mer fortjent enn noensinne.

NTB scanpix

– Det var seigt og tungt å gå, folk rev og slet der ute. Men det virker som all slags føre er Johannes-føre. Det er det mest fortjente gullet i skiskytterhistorien, slår Tarjei Bø fast.

– Aldri sett noe sånt før

Bare 25 år gammel snakker lagkompisene om de største navnene når de skal plassere prestasjonen i historisk sammenheng.

– Det er vanskelig å sammenlikne historiske prestasjoner med for eksempel Ole Einar Bjørndalen og Martin Fourcade, men jeg vil påstå at det han gjør om dagen har vi ikke sett før. Han vinner selv med bom. Om han er fra jordkloden? Ikke vet jeg. Man må litt lenger ut i solsystemet for å finne hjemstedet hans. Han er helt rå, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Kan Johannes ta sju gull i VM?

– Jeg vil si nei, men jeg må si ja, selvfølgelig kan han det. Han er i rute, slår han fast.

Fakta: VM skiskyting lørdag, sprint VM skiskyting i Östersund, Sverige lørdag, sprint (antall strafferunder i parentes): Menn, 10 km: Gull: Johannes Thingnes Bø, Norge 24.37,6 (1), sølv: Aleksandr Loginov, Russland 0.13,7 min. bak (0), bronse: Quentin Fillon Maillet, Frankrike 0.16,5 (0), 4) Dmitro Pidgrusjni, Ukraina 0.16,8 (0), 5) Simon Desthieux, Frankrike 0.24,8 (0), 6) Martin Fourcade, Frankrike 0.32,5 (0), 7) Erlend Bjøntegaard, Norge 0.34,8 (0), 8) Erik Lesser, Tyskland 0.44,7 (0), 9) Arnd Peiffer, Tyskland 0.47,3 (1), 10) Benjamin Weger, Sveits 0.49,8 (0). Øvrige norske: 13) Tarjei Bø 1.05,5 (2), 31) Vetle Sjåstad Christiansen 1.49,1 (2). 103 løpere fikk plassering. De 60 beste er klare for søndagens jaktstart. Verdenscupen (19 av 25 renn): 1) J.T. Bø 996, 2) Loginov 699, 3) Desthieux 676, 4) Fillon Maillet 644, 5) Simon Eder, Østerrike 595, 6) Fourcade 592, 7) Antonin Guigonnat, Frankrike 548, 8) Peiffer 540, 9) Julian Eberhard, Østerrike 514, 10) Weger 504. Øvrige norske (topp 30): 13) T. Bø 476, 14) Christiansen 456, 15) Bjøntegaard 385, 18) Henrik L'Abée-Lund 315, 27) Lars Helge Birkeland 247. Sprintcupen (8 av 9 renn): 1) J.T. Bø 454, 2) Loginov 318, 3) Desthieux 302, 4) Benedikt Doll, Tyskland 267, 5) Guigonnat 250, 6) Fourcade 231. Øvrige norske (topp 30): 7) T. Bø 231, 14) Bjøntegaard 164, 17) Christiansen 139, 21) L'Abée-Lund 130.

Skjøt seg bort

Det ble 31.-plass på Sjåstad Christensen, etter det han beskriver som en middels dag i sporet, med dårlig skyting. Tarjei Bø lå i det minste an til å kjempe om medaljer, men skjøt seg bort på de to siste skuddene.

– Løpet var perfekt helt til jeg begynte å bomme. Det er kjedelig, men det er vel derfor folk liker å se denne sporten, sier Bø.

Erlend Bjøntegaard imponerte mest av de øvrige norske og ble nummer sju. Også han er full av lovord om gullgrossisten fra Stryn.

– Jeg sliter litt med å beskrive den mannen der. Jeg har jo beskrevet ham som irriterende god før, men … han har X-faktor, han er ganske unik, og det at han beholder den langrennsformen gjennom hele sesongen er nesten ikke til å tro, sier Kongsberg-mannen.