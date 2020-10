Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med et stort smil rundt munnen knep han øynene sammen og la høyre hånd over hjertet. 20-åringen fra Hokksund klarte ikke å synge for full hals, til det var det for mye følelser i sving, men han fikk stotret frem noen ord da «Ja, vi elsker» runget med mektige alpetopper badet i sol som kulisse.

Så åpnet han øynene og bukket ærbødig til noen hundre mennesker rundt målområdet i Sölden.

Her ble en ny stjerne født. Han heter Lucas Braathen, er kun 20 år gammel, men søndag 18. oktober 2020 klokken 14.15 kunne han notere en prestasjon som er sjelden for alpinister i hans alder:

Seier i storslalåm i verdenscupåpningen i Sölden.

– Seier var kanskje for mye å be om. Jeg vet at jeg har mental styrke, men min første seier i sesongens første verdenscuprenn føles bare helt utrolig, smilte gutten som ble født fire måneder inn i dette årtusenet.

Fakta Lucas Braathen Les mindre Født: 19. april 2000 Hjemsted: Hokksund Klubb: Bærum Skiklubb Meritter: Sølv og bronse fra junior-VM. Verdenscupdebut: 8. desember 2018 i storslalåm i Val d'Isère. Beste plasseringer i verdenscupen: Seier i storslalåm Sölden 2020, ble nummer seks i samme bakke i fjor.

Lucas Braathen lukket øynene og forsøkte å synge med på «Ja, vi elsker». Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

«Finnes ingen grenser»

Hjemme i Oslo satt én som vet hvordan det er å slå gjennom i så ung alder. Kjetil André Aamodt fulgte verdenscupåpningen fra mobiltelefonen. Minutter etter at Braathen hadde kjørt inn til sin første verdenscupseier, innrømmet Aamodt at han hadde «gåsehud fra topp til tå».

– Lucas beviste i dag hva han er laget av. Han er allerede der oppe nå. Det er ikke grenser for hva han kan få til.

– Hvor stor tror du at Lucas Braathen kan bli?

– Dette var den første seieren og han er bare 20 år. Det er veldig sjelden at utøvere slår til så tidlig, spesielt i herrealpint. De to siste var jo Marcel Hirscher og Henrik Kristoffersen, og de har jo vært ekstremt gode. Han er i den ligaen der. Lucas er en som kan «lukte på» Alberto Tomba, selv om det fortsatt er tidlig å spå noe som helst.

For ordens skyld, den legendariske italienske teknikeren Alberto Tomba, som endte opp med 50 verdenscupseire i slalåm og storslalåm, var 20 år og 11 måneder, da han vant sin første verdenscupseier i november 1987.

Kun Kristoffersen var yngre

Braathen slo altså «Tomba la Bomba» med fem måneder, mens han er på måneden like gammel som Aamodt var da han vant OL-gull i Albertville.

Marcel Hirscher var 20 år og 10 måneder da han vant sin første verdenscupseier, mens Kristoffersen var 19 år og seks måneder da han kunne juble for sin første seier i Schladming i januar 2014.

– Jeg er både sterkere fysisk og bedre teknisk enn i fjor, forklarer Braathen.

20-åringen hadde ikke vært på pallen i verdenscupen tidligere da han gikk til topps i Sölden, den første norske seieren på isbreen siden Aksel Lund Svindal vant der for 13 år siden.

Han lå 24 hundredeler bak lederen etter første omgang. Braathen gjorde en stor feil drøyt midtveis i finaleomgangen, men han kjørte bare på.

– Da tenkte jeg at det var game over. Nå ryker jeg, dette blir ikke bra. Jeg var veldig rotert i posisjonen, jeg fikk en skrens. Men heldigvis fikk jeg med meg hastigheten ut på flaten.

Et høyt «jaaaaaaadddaaaaa!» runget i målområdet da han så 1-tallet lyse på resultatavlen.

Da ikke de fire siste klarte å slå nordmannens tid, gikk han ned på kne. Han tok seg til hjelmen, som om han ikke helt forsto hva han hadde vært med på. 20-åringen tviholdt på skiene og ristet på hodet, før han reiste seg og jublet.

Lucas Braathen ble dynket i champagne av de to andre på pallen, de to sveitserne Marco Odermatt og Gino Caviezel. Foto: Giovanni Auletta, AP

– Den første den letteste

Henrik Kristoffersen, som ble nummer fem i Sölden, har 21 verdenscupseire. Han minner Braathen om at det er noe helt annet å skulle forsvare en seier enn å vinne for første gang.

– Den første var den letteste. Det er ingen som forventer noe. Når du har så mange pallplasser som «Pinten» og Hirscher, er det forventninger i hvert eneste renn. Overgangen til å vinne ofte er en helt annen sak, sa Kristoffersen under et møte med norske journalister via Teams.

– Pinturault har 26 seire, jeg har 21 seire. Men det er utrolig bra å ta sin første verdenscupseier i dag. Det er en spesiell bakke, men Lucas kjørte med mye kraft, han er tidlig utviklet til å være 20 år. Jeg var ikke i nærheten av å være så utviklet. Det er veldig imponerende, fortsatte Kristoffersen.

Om Kristoffersen har rett i at den første er den lettelse, var ikke Braathen veldig opptatt av.

– Det driter jeg i nå i dag. Jeg synes det er helt sykt å vinne et verdenscuprenn i dag i en alder av 20 år, det er kjempekult. Han får si hva han vil, jeg er kjempehappy.

Gir mentaliteten æren

Lagkamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen kaller Braathen en fargeklatt.

– Han er kjapp i replikken og stor i kjeften. Men vi får ham fort ned på jorden igjen. Lucas er en kjemperessurs for laget.

Braathen peker på den uredde holdningen blant de unge guttene på laget som et av suksesskriteriene.

– Jeg tror mentaliteten til oss yngre er en fordel. Vi har det til felles vi yngre på laget. Det hjelper. Vi har veldig lite respekt for disse brutale løypene, det er nøkkelen for å kjøre fort.

Aamodt mener Braathen fortsatt har mye å jobbe med, blant annet må han «sette teknikken».

– Lucas har en vanvittig fysikk og et hode som er skapt for alpint. Han tenker og gjør mye riktig. Nå må han fortsette å holde seg skadefri.