Rudolfs Balcers klar for Oilers - kommer på lån fra NHL-klubb

Rudolfs Balcers (23) er tilbake i Oilers og spilleklar til torsdagens møte med Sparta.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Rudolf Balcers er tilbake i Oilers. Han kommer på lån fra NHL-klubben Ottawa Senators. Foto: Jan Inge Haga

Det ble klart mandag ettermiddag.

Balcers signerte før helgen en ny kontrakt med sin NHL-klubb Ottawa Senators og lånes nå ut til Oilers i påvente av hva som skjer med sesongen i NHL.

23-åringen spilte tre sesonger for Oilers og vant både serie og NM-gull i 2015 og 2016.

– Stavanger er som hjemme og jeg har trent med laget i flere måneder. Så lenge en ny sesong med Senators er på trappene blir jeg her. Ved et eventuelt lengre opphold kunne jeg vurdert andre alternativer, men det blir teori. Nå gleder jeg meg til å spille i DNB Arena igjen, sier Rudolfs Balcers til oilers.no.

Balcers på trening i DNB Arena i fjor sommer. Foto: Fredrik Fornes

Spiller torsdag

Til Aftenbladet sier sportssjef i Oilers, Pål Haukali Higson, at Balcers, som har trent fast med Oilers i hele oppkjøringen, er spilleklar til torsdagens kamp mot Sparta hjemme i DNB Arena.

– Dette har tatt litt tid, mest av alt fordi prosessen mellom han og Ottawa om ny kontrakt har tatt tid. Når det var gjort gikk det ganske raskt å få ham spilleklar for oss ettersom NHL-klubben hans bestemte seg for å låne ham ut, sier Higson.

Også importen Chad Costello, som skal trene med Oilers tirsdag, kan bli spilleklar til torsdagens kamp.

Rudolf Balcers lånes ut til Oilers. Foto: Fred Chartrand / TT NYHETSBYRÅN

51 NHL-kamper

Oilers har fått en skuffende start på sesongen og ligger nest sist på tabellen etter tre tap på fire kamper. Å få inn Balcers, med sin fart, erfaring og offensive ferdigheter, vil utvilsomt heve Oilers.

Higson sier til Aftenbladet at det ikke er noen sluttdato på låneavtalen. Tanken er at Balcers blir værende i Stavanger, der han også bor utenfor sesongen i NHL, til Ottawa Senators kaller ham tilbake før de starter sin oppkjøring til ny sesong.

I løpet av de to siste sesongene i NHL har Balcers spilt 51 kamper i verdens hardeste og beste ishockeyliga.

Han har også 143 kamper i AHL, nivået under NHL, samt to VM for sitt hjemland Latvia.