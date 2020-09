Duplantis med tidenes høyeste stavsprang utendørs

Svenske Armand Duplantis (20) skrev historie i Diamond League-stevnet i Roma da han kom seg over 6,15 og satte utendørs verdensrekord i stavsprang.

Armand Duplantis satte nok en rekord. Foto: Gregorio Borgia / AP

Duplantis har selv den offisielle verdensrekorden på 6,18, noe han hoppet innendørs i Glasgow i vinter.

I Diamond League-stevnet i Roma kom han seg ikke over den høyden, men med 6,15 slettet han Sergej Bubkas utendørsrekord. Bubka klarte 6,14 i sitt beste hopp. Det gjorde han i 1994.

– Folk begynte å bli forvirret, noen trodde jeg hadde verdensrekorden, andre at jeg bare hadde innendørsrekorden. Jeg ville rydde opp i det, og gjøre sånn at jeg kan si jeg har verdensrekorden uansett hva, sa 20-åringen etter rekordspranget.

Den svenske 20-åringen trengte to forsøk på å komme seg over listen på 6,15 torsdag. I det første rev han så vidt, men i det andre forsøket var det ingen tvil. Duplantis fløy høyt over listen og satte en klar rekord.

Belgiske Ben Broeders var nærmest å følge Duplantis, men hans resultat på 5,80 blekner ved siden av den svenske prestasjonen.

(©NTB)