Ni mål da Liverpool gikk videre i cupen

Liverpool mønstret et tilnærmet B-lag da Lincoln ble slått 7–2 i ligacupens 3. runde torsdag kveld.

Jürgen Klopp så sitt lag score syv ganger i ligacupen. Foto: Pool / NTB

NTB

Ni minutter var spilt da Liverpool satte sitt første ved Xherdan Shaqiri. Deretter rullet det bare på. Takumi Minamino la på til 2–0 i det 18. minutt, og deretter kom det to ved Curtis Jones etter 32 og 36 spilte minutter.

Japaneren Takumi Minamino satte inn sitt andre for kvelden i det første minuttet av 2. omgang.

1.-divisjonsklubben Lincoln City ville vise at de ikke var en ren kasteball, og kvarteret etter pause scoret de et fint mål ved Tony Edun etter et godt angrep. De reduserte også til 2–6 ved Lewis Montsma etter at Marko Grujic hadde økt for Liverpool. Helt på tampen la Divock Origi på til 7–2 for Liverpool.

Liverpools Takumi Minamino blir gratulert av lagkamerat Divock Origi etter 2-0-scoringen mot Lincoln i ligacupen torsdag kveld. Foto: AP / NTB.

Joshua King er fortsatt skadet og var ikke i troppen til Bournemouth.

I kampen mellom Manchester City og Bournemouth sto det 1–1 til pause. Liam Delap ga City ledelsen etter 18 minutters spill. Fire minutter senere utlignet Sam Surridge. Kvarteret før slutt ble Englands landslagsspiller Phil Foden matchvinner med sin 2-1-scoring for Manchester City.

Ørjan Nyland var hverken på banen eller benken da Aston Villa vant 3- 0 borte over Bristol City. Plassen i landslagstroppen mot Serbia 8. oktober henger i en tynn tråd for keeperen fra Volda.