Cavani ber om unnskyldning: – Var ment som en kjærlig hilsen

I en pressemelding fra Manchester United forklarer Edinson Cavani Instagram-innlegget han etterforskes for. 33-åringen ber om unnskyldning.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: PHIL NOBLE / POOL

– Meldingen jeg publiserte etter søndagens kamp var ment som en kjærlig hilsen til en venn som gratulerte meg med kampen. Det siste jeg ville var å fornærme noen. Jeg er helt og holdent imot rasisme, og slettet innlegget så fort jeg ble gjort oppmerksom på at det kunne bli tolket på den måten. Jeg vil be om unnskyldning for dette, sier Cavani, via en pressemelding fra Manchester United.

Søndagen ble en dag full av kontraster for Manchester United-spissen Edinson Cavani. Først ble han den store helten med to mål og én målgivende pasning da Manchester United snudde 0-2 til 3-2-seier mot Southampton.

Noen timer senere ble det kjent at Det engelske fotballforbundet (FA) ville etterforske et innlegg Cavani publiserte via historie-funksjonen til det sosiale mediet Instagram, der flere oppfattet hans innlegg som rasistisk.

«Gracias negrito», skrev Cavani på Instagram. Nå ber han om unnskyldning

Horvidt Cavani blir straffet gjenstår å se. Ifølge det engelske fotballforbundets nye retningslinjer for regler for rasistiske utsagn og handlinger kan straffes med seks til tolv kampers utestengelse. Rasisme på sosiale medier kan derimot få en mildere straff. Ifølge engelske aviser kan Cavani utestenges i tre kamper som følge av søndagens innlegg på sin Instagram-profil.

Saken oppdateres.