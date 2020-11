Motgangen fortsetter for OL-vinner Haga: – Det er blitt tårer og fortvilelse

BEITOSTØLEN (VG) Ragnhild Haga (29) har tenkt tanken å gi opp.

FRUSTERT: Ragnhild Haga fikk det tungt under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i helgen med 11. og 17. plass. Her fra Ski Tour i Åre i februar. Foto: Terje Pedersen

Det var en skuffet 29-åring som raste gjennom pressesonen med skiene under armen og sekken på ryggen søndag.

– Jeg vil ikke si noe i dag. Beklager, sa Haga kort og fort.

Det er 1012 dager siden 29-åringen kunne heve armene mot himmelen og henge OL-gullet rundt halsen i Pyeongchang etter 10 kilometer friteknikk.

Hun drar ikke til verdenscupåpningen i Ruka kommende helg.

– Jeg er fornøyd med at jeg ikke har gitt opp, at jeg fortsatt syns det er gøy å drive med langrenn. Jeg holder ikke på bare for å surre rundt nederst på resultatlistene, sa Haga til VG under mediedagen på Beitostølen torsdag.

– Tøft for henne

Lørdag ble hun slått av Therese Johaug under den nasjonale langrennsåpningen med nesten tre minutter på 15 kilometer klassisk. Søndag gikk det litt bedre på favorittdistansen, hun ble nummer 11 på 10 kilometer friteknikk. Ett minutt og 45 sekunder bak Johaug.

TØFT: Therese Johaug (t.h.) er imponert over hvordan lagvenninne Ragnhild Haga står i motgang de siste to sesongene. Her fra Ski Tour i februar. Foto: Terje Pedersen

– Jeg vet det er tøft for henne. Ragnhild tar det på en fin måte, selv om jeg vet at det innerst inne er tøft, sa Johaug til VG etter seieren søndag.

Johaug er imponert over måten lagvenninnen står i motgangen. Hun mener Haga må ta tiden til hjelp.

– Jeg skjønner det er kjedelig, men hun kan ikke miste troen. Det kommer, sier Johaug.

Det løsnet litt for 29-åringen fra Holter i Nannestad siste halvdel av forrige sesong, med to 5. plasser som sesongbeste.

Bruker Johaug-trener

Hun la listen høyt i OL-sesongen (2017/2018) med syv pallplasser i verdenscupen, en av dem seiere og OL-gull på 10 kilometer og stafett i Sør-Korea. Etter gullsesongen merket hun at kroppen var litt ute og kjøre. Hun ringte Johaugs personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, for råd.

– Han har vært veldig viktig for meg. Han er flink til å følge opp folk i motgang. Han plukker deg opp av grøfta når du har litt mørke tanker. Han er et bra menneske, som det er lett å ha gode samtaler med, sier Haga.

29-åringen ringte hjem etter OL-gullet i 2018. Det var sjokk i andre enden av telefonrøret:

Hun omtaler ham og samboer Øyvind Gløersen som mentale søppelbøtter.

– Pål Gunnar, samboer og familie har måtte tåle litt tårer og fortvilelse, særlig etter noen skirenn de siste to sesongene. Jeg må rase litt ut en dag eller to før jeg legger det bak meg, sier Haga.

– Da kan man pakke sammen

Under Ski Tour i februar var det tungt.

– Det ble tårer på telefonen til samboeren min og Pål Gunnar. Jeg kan legge listen lavere for ikke å bli så skuffet, men da kan man pakke sammen, sier Haga.

Hun er ikke av typen som gir seg så lett.

– Tankene om å gi opp kan komme. Jeg kan være litt hard med meg selv, når jeg føler at jeg ikke får til ting og at kroppen ikke svarer, så kan de tankene melde seg. Skal jeg bare kaste ski og staver og gjøre noe annet? Men så er det litt med å stå i det når det er tøft også, sier Haga til VG.

LANGT BAK: Ragnhild Haga ble nummer 11 på 10 kilometer friteknikk på Beitostølen søndag. Foto: Terje Pedersen

Forrige gang hun leverte et palløp var på 10 kilometer friteknikk jaktstart i Falun i mars 2018. Sesongen da hun skulle følge opp OL-gullet ble en 6. plass beste resultat i verdenscupen.

Nå er planen å gå verdenscup i Davos andre helgen i desember.

Landslagstrener Ole Morten Iversen har klokkertro på Haga når hun får trent litt mer.

– Akkurat nå er hun ikke mye bedre enn det hun viste i helgen. Det må hun innse selv. Hun trenger noen hardøkter. Planen var hele tiden at hun ikke skulle gå i Ruka, men benytte tiden til å trene, sier Iversen til VG.

Drømmer om pallplass

Han beskriver OL-sesongen som unik.

– Jeg føler med Ragnhild, for alle sammenligner det hun gjør mot OL-sesongen. Omgivelsene har lagt listen høyt. Men referansen bør være sesongen før og etter OL, sier Iversen.

Heidi Weng fikk en 2. og 3. plass under den nasjonale langrennsåpningen. Hun har kjent Haga siden de var 10 år. Hun forstår lagvenninnens frustrasjon.

– Det er sånn det er med idrett, det går opp og ned, men det kan snu. Det er bare Therese som er på topp hele tiden, sier Weng.

Når det er VM i Oberstdorf i februar er det ti år siden Ragnhild Haga ble juniorverdensmester.

– Drømmen er en pallplass denne sesongen, sier Haga.