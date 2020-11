Tidligere Glimt-helter i ekstase: – Er det mulig!?

DRAMMEN (VG) I Bodø er det full fest. Blant festdeltagerne er noen av klubbens største helter gjennom tidene – fra seg av begeistring over årets gullag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

GULLFEST: Dagens spillere feirer seriegullet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Mens dagens Bodø/Glimt-helter sikret seriegullet i Drammen, satt en rekke gamle helter festet til TV-apparatet for å overvære den historiske hendelsen.

Stig Johansen (48) befinner seg på Aspmyra, hvor rundt 40 mennesker fra klubben var samlet for å se kamp, når VG slår på tråden. I bakgrunnen høres hyppige, høylytte smell.

– Det er full krig her!, sier Johansen, før fyrverkeriet, fyrt opp i midtsirkelen, tvinger han til å legge på og ringe opp et par minutter senere.

– Det er helt fantastisk! Er det mulig at vi her oppe i Bodø kan si at vi er seriemester!? For en selvtillit vi får her oppe nå, som om vi ikke hadde nok fra før, ler Johansen, som er spillerutvikler i klubben.

På samme gullfest er Ørjan Berg.

– Det er utrolig! Det er stort å ta det første nordnorske seriegullet, stråler han.

Gjennom høsten har Johansen, Berg og resten av Bodø gått og ventet på at gullet kunne innkasseres. Johansen tok sølv og bronse i Tippeligaen og sølv i cupen med Bodø/Glimt, men gikk aldri til topps med laget i sitt hjerte. Han er ekstra stolt over at det er flere unge, lokale gutter som bidrar til å endelig hente gullet til nord.

LEGENDE: Stig Johansen feirer scoring mot Rosenborg i cupfinalen. Foto: Tor Richardsen

– Vi er flink her oppe i Bodø! Dette er fantastisk for en klubb her oppe i nord. Jeg håper vi klarer å forsvare suksessen, og at det ikke går til hodet på oss. Nå vet vi hva som skal til, sier Johansen, som trekker frem arbeidet som har blitt gjort i klubben – fra trenere, spillere, spillerutviklere via alle i administrasjonen.

Glimt-toget har sust av gårde i rekordfart gjennom hele sesongen, og har bare tapt én kamp gjennom sesongen. Johansen begynte å ane at det kunne bli noe stort allerede i 6. serierunde.

– Da banket vi Brann her hjemme. «Ka faen som skjer?». Brann så ut som et bedriftslag, og vi var overlegne på teknikk, taktikk og forståelse, forteller han om 5–0-seieren.

Les også Bodø/Glimt sikret tidenes første seriegull i nord

Berg mener samholdet i klubben, byen og fylket er nøkkelen bak Bodø/Glimts suksess – spesielt etter at coronapandemien inntok Norge og resten av verden.

– Da den største krisen siden andre verdenskrig kom, sto vi sammen. Allerede i mars tenkte jeg at dette kom til å bli en veldig bra sesong. For mens alle andre permitterte, gjorde ikke vi det, og spillerstallen sa ja til lønnskutt for å holde klubben i gang. Da vet du at det kan bli noe stort, forteller Berg.

Sønnen Patrick har vært sentral for Bodø/Glimt gjennom hele sesongen, og har briljert på midtbanen – slik faren gjorde for 25 år siden.

– Det er ekstra stort å se han,, en egentlig alle de andre også, gå hele veien, sier Ørjan Berg, som samtidig ønsker å gratulere Tromsø IL med opprykket til Eliteserien.

Det ble sikret tidligere søndag: