Landslagskapteinen usikker på sin nye hverdag: – Klart at det ikke er ideelt

Landslagskaptein Stefan Johansen (29) er vraket fra Premier League-troppen og har ikke spilt A-lagsfotball i Fulham siden 1. oktober. En løsning ventes først i januar.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stefan Johansen har en vanskelig klubbhverdag. Men på landslaget har han kapteinsbindet så lenge Lagerbäck tar ham ut. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

I slutten av oktober kom den tunge beskjeden fra Fulham-manager Scott Parker til den norske landslagskapteinen om at han ikke er med i Premier League-troppen frem til januar. På den første pressekonferansen på denne landslagssamlingen måtte nordlendingen svare på flere spørsmål om sin klubbhverdag.

– Det er klart at det var kjipt, sa Johansen ærlig på spørsmål om hvordan han tok degraderingen innad i laget.

– Men det er ikke noe vits å grave seg ned. Det er nå du må plukke opp hansken og jobbe enda hardere, sa han bestemt.

Usikker på hvordan hverdagen blir

Flere ganger underveis i seansen omtalte Johansen sin egen situasjon som «ikke ideell».

I forrige uke gjorde han et inngrep i en rygg som har plaget ham en stund. Men når han nå skal tilbake i trening, er han ikke helt sikker på hvordan det blir.

– Det er snakk om at jeg skal trene for fullt med førstelaget, men det noen koronaregler som også må tas hensyn til. Jeg må bare se og holde kontakten med manageren. Det er i hvert fall ønskelig fra min side, og jeg har fått signaler om at det er mulig å få det til, sa han.

Sist gang Stefan Johansen var i aksjon for Fulhams A-lag var i ligacupkampen mot Brentford 1. oktober. Den tapte Fulham 0–3. Foto: Andrew Couldridge / Pool Reuters

Spilte U23-kamp

På fredag spilte Johansen 90 minutter da Fulhams U23-lag tapte 1–2 for Stoke U23. Det kan bli arenaen hvor han nå får anledning til å spille kamper fremover.

– Om det blir videre spill der, må vi se. Det har jeg ikke pratet med manageren om, sier han.

Uansett er det langt fra det nivået 29-åringen ønsker og forventer å spille på. Neste mulighet til å bli en del av Fulhams Premier League-tropp, eller finne seg en ny klubb, er i januar.

– En løsning må finnes når januar og muligheten kommer. Det er jeg innstilt på. Det er klart at det ikke er ideelt, det skjønner de fleste.

Samtidig velger han å se det positive med at skaden i ryggen kan heles fullt ut.

– Jeg har hatt de plagene over lang tid. Jeg får trene meg godt inn mot januar og får være i bra stand da. Får man orden på klubbhverdagen da, så blir det bra.

Stefan Johansen og de andre landslagsspillerne gjennomførte en treningsøkt på Ullevaal mandag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Fredes som landslagskaptein

Skulder til skulder med Johansen satt landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Det er ingen hundre prosent situasjon for ham selv i Fulham eller for oss i landslaget, sa svensken.

Han er derimot sikker på at Johansens situasjon vil løse seg, og gikk mandag også ut med en klar beskjed til dem som tviler på om Johansen vil bære kapteinsbindet på landslaget også fremover.

– Så lenge Stefan ikke dummer seg ut som kaptein og så lenge jeg tar han ut, vil han være landslagskaptein. Jeg mener vi har hatt en veldig bra kaptein i disse årene. Så lenge han er kvalifisert, så vil han fortsette å være det, sa han kontant.

Det er en rolle Johansen er forberedt på å ha, selv om klubbhverdagen ikke er den beste for en landslagskaptein.

– Jeg gjør som jeg vanligvis gjør. Jeg kommer på samling og opptrer som tidligere, sa han.