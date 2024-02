– Planen var ikke å bli gravid akkurat da. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle gå ut i permisjon det første året som idrettspresident, sier Zaineb Al-Samarai til VG.

Det er nesten ni måneder siden hun ble valgt til norsk idretts høyeste verv. Rett etterpå startet svangerskapet. Hun venter i nærmeste fremtid en jente med ektemannen Jan Erik Fåne.

Al-Samarai sier hun har blitt informert om kritiske røster.

– Jeg har fått høre at «hvorfor valgte hun å bli idrettspresident når hun hadde planer om å få barn». Jeg vet ikke hvor disse kommentarene kommer fra, men det irriterer meg. Det er trist at sånne kommentarer kommer. Det provoserer og irriterer meg, sier hun til VG.

Zaineb Al-Samarai sier at hun ikke tar negative kommentarer personlig tungt. Men den tidligere Ap-politikeren – med erfaring fra Oslo bystyre og som vararepresentant til Stortinget – er opptatt av det store bildet.

INNLEDET: Zaineb Al-Samarai på et seminar i regi av Norges Toppidrettsgymnas tidligere i uken. Foto: Jostein Overvik / VG

– Om jeg hadde vært mann: Ville noen diskutert om idrettspresidenten skulle ha barn? Eller er det slik at den magen jeg har, er så synlig for folk?

Spør hun.

– Majoriteten er veldig positive. Folk synes det er utrolig kult for meg personlig. Det er en stor opplevelse. Jeg har ikke barn fra før. Det endrer et menneske. I tillegg så er det annerledes for norsk idrett. Vi har tidligere hverken hatt mammaer eller pappaer som har gått ut i permisjon som idrettspresident, sier Zaineb Al-Samarai.

– Jeg har skjønt at dette kan bety noe for flere. Både menn og damer synes det er gøy. Men så klarer jeg ikke å gi slipp på de få kommentarene som jeg blir satt ut av, og at disse kommer i 2024, sier hun.

Denne uken innledet hun på seminaret «Kvinnelig toppidrett i Norge – Herreidrett light?». Al-Samarai fortalte at mange er opptatt av hennes alder, etnisitet og kjønn.

– Det som provoserer folk mest, er at jeg er kvinne. Det gjør folk så sint, sa hun til 300 seminardeltagere på Ullevaal stadion.

RØRT: Gro Hammerseng-Edin ble rørt av Zaineb Al-Samarais tydelige tale tidligere i uken. Foto: Jostein Overvik / VG

– Det gjør også folk sinte at jeg har en bakgrunn fra Arbeiderpartiet. Det skal sies. Men så hørte jeg også at noen ble ganske sure fordi jeg er gravid. «Hvorfor gikk hun til valg når hun ble gravid?» Det er veldig provoserende med en gravid idrettspresident, meldte Zaineb Al-Samarai.

Innlegget beveget Gro Hammerseng-Edin. Den tidligere håndballstjernen var rørt da hun entret podiet rett etterpå.

– Jeg tror det å være kvinne og idrettspresident provoserer. Se på kommentarfeltene når Lise Klaveness uttaler seg. Det at Lise kan fotball. Det provoserer. De kravene som stilles er helt ..., sier Al-Samarai og tar en liten pause.

– Jeg er ikke overrasket at jeg får disse tilbakemeldingene, sier den nye idrettspresidenten.

FORBILDE: Lise Klaveness med familie og representanter for Norges Fotballforbund under VM sist sommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun roser fotballpresidentens tydelighet i det offentlige rom.

– Det er jo på sett og vis en del av moderniseringen av norsk idrett. Vi har en fotballpresident som har tre barn. Hun betydde mye for meg da jeg ble gravid. Jeg tenkte jo «hvordan skal dette gå». Det er fint for meg å ha en rollemodell som Lise Klaveness. Hun har gått foran. Før hun ble fotballpresident tok Lise Qatar-debatten mens hun var i mammapermisjon, sier Zaineb Al-Samarai.

Tidlig i graviditeten stilte hun opp i en kjendiskamp under Norway Cup. Et bilde i VG fikk frem følgende kommentar på X: «Nye idrettspresidenten har jo den vommen».

Hun kaller det hele «kropps-shaming».

En anonym bruker på Twitter/X la ut denne meldingen etter et Zamarai-utspill. Foto: Skjermdump fra X

– Jeg tenkte «nå gleder jeg meg til du får vite hvorfor jeg fikk den magen. Det vil gjøre litt vondt for deg». Men jeg tenkte også at det finnes ganske mange idrettspresidenter av det andre kjønn som har mage, sier Zaineb Al-Samarai med en latter.

Hun holder en humoristisk tone i intervjuet med VG. Al-Samarai forteller at hun er blitt koblet til norske karikaturer som «Tårnfrid» og «Tante Sofie» i sitt nye verv.

– Jeg måtte google begge, ler Norges første idrettspresident med flerkulturell bakgrunn.

– Jeg har ikke sånne referanser, legger hun til.

Zaineb Al-Samarai forteller at Tårnfrid-kommentarene har kommet i forbindelse med at hun planlegger en rask retur på jobb etter at babyen har kommet.

– Jeg er tilbake på jobb i midten av juli og skal til OL. Jeg skal ha en vertsskapsrolle som president også i den norske olympiske komiteen. Men det blir spennende for oss alle å ha med et lite barn. Både OL-arrangøren, IOC og norsk idrett sørger for at det er mulig å få til på en god måte, sier hun.

Nesten halvparten av den norske håndballtroppen i Paris -OL kommer til bestå av småbarnsmødre. Amalie Iuel satser også på delta i et nytt OL etter å ha blitt mor 1. september i fjor.

– Det er viktig å ha utøvere som går foran, får barn og kommer tilbake. Så må vi som idrettsbevegelse klare å legge til rette for at det er mulig å være utøver, trener eller leder, og at dette kan tilpasses at folk har familie, sier Al-Samarai.

Hun leder Norges største frivillige organisasjon med mer enn 1,8 millioner medlemskap.

– Den er full av mammaer og pappaer. Det er viktig å huske på, sier idrettspresidenten.