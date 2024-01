I et intervju med den britiske avisen The Guardian sier Klaveness at hun venter utålmodig på rapporten, som FIFA lovet å utarbeide etter press fra NFF i fjor.

-- Det er gått ett år siden VM. Rapporten burde kommet nå, sier Klaveness.

Hun mener manglende åpenhet rundt når og hvordan rapporten vil bli offentliggjort, viser et større problem i FIFA med mangel på forutsigbarhet og transparens.

I brevet NFF sendte FIFA i fjor ba de fotballorganisasjonen om å vurdere om den hadde oppfylt sitt ansvar for å bøte på menneskerettighetsbrudd knyttet til mesterskapet i Qatar.

Flere tusen fremmedarbeidere mistet livet i forbindelse med bygging av VM-anlegg.

Klaveness håper rapporten vil komme med konkrete tiltak, som også kan påvirke diskusjonen rundt Saudi-Arabias planer om å arrangere VM i 2034.

FIFA skal ta stilling til dette senere i år.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.