Tangerte Solskjær og passerte Zlatan: – Et av de mest nervøse øyeblikkene i mitt liv

(Manchester City-Fulham 2–1) Innbytter Erling Braut Haaland (22) satte skikkelig fart på et Manchester City-lag som jaget vinnermålet. Han fikk først et mål annulert for offside – så avgjorde han alt langt på overtid.