For da bergenseren blåste inn et vakkert langskudd i annenomgang og sørget for 3–0, valgte han å feire foran Tromsøs hjemmefans.

Etter kampen kom han med en unnskyldning til supporterne.

– Det var ikke meningen å feire mot dem. Jeg ville løpe til mine egne, men det ble litt langt bort, sier Soltvedt til TV 2. Backen gestikulerte som om at han frøs – noe som kan minne om Chelsea-stjernen Cole Palmers signaturfeiring.

– Det var litt dumt av meg. Jeg mistet hodet litt da jeg scoret et så fint mål, sier Soltvedt etter kampslutt.

Soltvedt satte også inn 1–0 fra straffemerket. Med andre ord var han en av kampens hovedpersoner, sammen med lagkamerat Bård Finne og Tromsø-spiss Lasse Nordås.

Bare Amahl Pellegrino scoret flere mål enn Finne (16 mål) sist sesong. Pellegrino har nå tatt turen til USA – og det gjør Finne til en brennhet kandidat til å bli toppscorer i 2024.

Bergenseren har dog ikke finstilt siktet ennå, for i åpningsminuttene brente han en rekke feite sjanser.

1 / 3





Heldigvis for Brann gjorde han det godt igjen da han skaffet straffe minutter etterpå etter en klar felling av Anders Jenssen. Dødballspesialisten Soltvedt gjorde ingen feil fra krittmerket.

Så skulle Finne få scoringen sin – riktignok én av det heldige slaget. Ulrik Mathisen ristet seg løs på kanten og avsluttet. Ballen gikk via Finne, før den endret retning inn i nettmaskene bak Tromsøs Jakob Haugaard.

– Brann har vært veldig gode og er klart best her, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen i FotballExtra.

Etter hvilen sørget Soltvedt for kampens øyeblikk med sitt vakre langskudd fra 25 meter. Lasse Nordås la imidlertid opp til en nervepirrende avslutning. Først satte han inn en retur til 3–1. Deretter reduserte han for andre gang etter en flott soloprestasjon.

– Det var min feil at vi slapp inn 1–3 rett før jeg ble byttet ut, så det var fint å få 4–2 og litt ro i sluttminuttene, sier Soltvedt.

En liten hodemist av Anders Jenssen var med på å sabotere sjansene for et sensasjonelt comeback. Japhet Sery Larsen hindret en tidlig igangsetting av Haugaard – noe som gjorde Jenssen rasende. For utbruddet fikk Tromsø-spilleren sitt andre gule kort.

Dermed fikk Brann mer kontroll på kampen og rett før slutt ble den punktert da Aune Selland Heggebø headet inn 4–2.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Etter kampen sier Brann-assistent Erik Huseklepp at det var en god kamp av dem, men han gir den ikke toppkarakter.

– Vi mister kampen i perioder. Vi er veldig gode når vi er gode, men så inviterer vi dem inn i kampen igjen, sier Huseklepp til TV 2.

Han peker på øyeblikket der Niklas Jenssen Wassberg satte inn 4–0, men fikk scoringen annullert for en offside.

– Det var som om vi fikk luften ut av oss etter annulleringen. Det skjedde noe med oss som gjorde at de kom inn i kampen igjen. Vi ror det inn til slutt. Dermed ble det en perfekt start på sesongen på en veldig vanskelig bortebane, sier Huseklepp.