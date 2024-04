«The Intercontinental Derby» – det største oppgjøret i tyrkisk fotball mellom gigantene Fenerbahçe og Galatasaray. Denne gangen finalen i den tyrkiske supercupen.

Det ble ikke noe av.

Fenerbahçe gjorde som planlagt og tapte kampen på walkover. Mauro Icardi scoret 1–0 for Galatasaray etter ett minutt, deretter gikk Fenerbahce-spillerne av banen og inn i garderoben.

Galatasaray applauderte motstanderen av banen før de feiret «seieren» og løftet cuptrofeet.

1 / 3





Mange tusen tilskuere hadde møtt opp for å se finalen, og i stedet for å etterlate seg publikum skuffet kom Galatasaray etter hvert ut av garderoben igjen og gir dem noe for pengene.

Laget har delt seg i to og spiller en intern treningskamp mot hverandre.

Dette har skjedd Vis mer ↓ Trabzonspor-supportere stormet banen og gikk til angrep mot Fenerbahce-spillerne som feiret 3-2-seier over Trabzonspor i midten av mars. Spillere og supportere barket sammen.

Styret i klubben innkalte til en ekstraordinær generalforsamling 2. april. Fenerbahce truet med å forlate den tyrkiske ligaen (Süper Lig).

Forslaget om å forlate ligaen ble stemt ned.

Trabzonspor ble straffet med å måtte spille seks kamper i serien uten tilhengere. Klubben anket og straffen ble redusert til fire kamper. Fenerbahce ble skuffet over den «milde» straffen.

Fenerbahce søkte om å få spille cupfinalen mot Galatasaray på et senere tidspunkt. Ønsket ble ikke oppfylt.

Misnøyen med det tyrkiske fotballforbundet skal ha blitt så stor at styret i Fenerbahce besluttet at laget skulle boikotte cupfinalen mot Galatasaray.

Den spanske storavisen AS var blant mediene som før kampen hevdet at Fenerbahce skulle stille til kamp med U19-laget i protest og at klubben kom til å boikotte kampen ved å starte med ni spillere og så ta ut tre av dem med «skade» idet kampen blåses i gang.

Spillerne lot Icardi score før spillerne gikk av banen. Kampen måtte avsluttes og seieren ble følgelig gitt til Galatasaray.

Grunnen til at klubben i det hele tatt stilte lag er på grunn av regelverket. Klubber som ikke stiller lag til finalen risikerer å bli utestengt fra den tyrkiske cupen i to år.

Den kraftige protesten skyldes blant annet skandalescenene som utspilte seg etter kampen deres mot Trabzonspor midt i mars.

1 / 7 Det brøt ut en masseslagsmål mellom spillere og Trabzonspor-supportere etter 3–2-seieren til Fenerbahce i mars.













Spillerne ble angrepet av Trabzonspor-supportere som stormet banen ved kampslutt. Flere av spillerne svarte med å gå løs på supporterne på banen. Det utløste et masseslagsmål mellom flere spillere og supporterne.

Fenerbahce er skuffet over håndteringen fra det tyskiske fotballforbundet og svært misfornøyde med straffen som ble gitt fra forbundet. I utgangspunktet ble Trabzonspor straffet med seks kamper uten publikum, men den ble redusert til fire etter at klubben anket dommen.

I etterkant har Fenerbahce truet med å forlate den tyrkiske ligaen - et forslag som det senere ble stemt imot.

I tillegg til Trabzonspor-hendelsen søkte Fenerbahce om å få utsatt kampen på grunn av Conference League-møtet mot Olympiakos neste uke. Det fikk de ikke, noe som skal ha skapt ytterligere misnøye.

Supercup-finalen har allerede blitt avlyst én gang på grunn av kontroverser. Kampen skulle egentlig ha blitt spilt i Riyadh slutten av desember. Konflikter mellom klubbene og myndighetene fikk kampen utsatt den gang.