Rennet pågår fortsatt.

Nordmannen ble plassert i en båre og deretter heist opp i helikopteret, viser TV-bildene. Rennet var stoppet i nesten en halv time. Senere var det flere andre løpere som også falt. Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt mener det har sammenheng med det tøffe programmet alpinistene har hatt denne uken.

– Aleksander er nå på vei til sykehuset, og vi vil komme ut med mer informasjon når vi vet mer. Det regner jeg med kan ta litt tid, skriver den norske alpinsjefen Claus Ryste i en melding til VG.

– Jeg har snakket med medisinsk ansvarlig, som har snakket med Aleksander. Han er ved bevissthet og hodet er bra, sier Kjetil Jansrud som Viaplay-ekspert fra målområdet.

Tidligere sa Jansrud om helikoptertransporten:

– Det betyr at han ikke kan gå for egen maskin. Det var en voldsom krasj.

Aleksander Aamodt Kilde falt rett før mål og ble liggende ved målseilet.

– Det ser alvorlig ut. La oss håpe at det ikke er så alvorlig at han ikke kan komme tilbake, sier Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt etter fallet.

– Jeg er usikker, altså. Han beveger på seg, men det er forferdelig å se det. Vi må bare krysse fingrene for at det går bra, sier Kjetil Jansrud fra Wengen.

– Dette er det verste med sporten vår, dessverre, fortsetter Norges tidligere fartsstjerne.

På TV-sendingen ble det ikke vist noen reprise av fallet.

– Han har det ikke bra. Det er dramatiske bilder, sier Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Sykdommen har kanskje plaget Aleksander mer enn han innrømmer, sier Kjetil André Aamodt om Kildes løp. Det var tydelig mot slutten at nordmannen ble sliten i den tøffe løypa.

Marco Odermatt leder rennet. Adrian Smiseth Sejersted er nummer fire - 2,20 sek. bak Odermatt.

– Det er galskap. Dette lukter det svidd av, sier Viaplay-kommentator Toft om Odermatts kjøring.

– Det er helt vanvittig, sier Aamodt ved hans side.

Det har vært ulykke på ulykke for verdens beste alpinister. I Bormio var det Marco Schwarz, i Wengen den unge sveitseren Marco Kohler og i Wengens super-G den franske stjernen Alexis Pinturault.

Cyprien Sarrazin kjørte etter Odermatt og før Kilde. Han holdt lenge følge – men franskmannen endte til slutt 59 hundredeler bak sveitseren.

– Det er tøft å ha en god følelse etter dette rennet. Det er blandede følelser etter Alexis (Pinterault) og «Aleks» i dag. Det er tredje rennet på rad – jeg synes det er for mye for oss fysisk. Det er for utfordrende. Spesielt i dag, sier Sarrazin til Viaplay etter Kildes fall.

– Han er den sterkeste fyren og gikk ut rett før mållinjen. Det er ikke bra og ikke normalt, fortsetter han.

1 / 5 STYGT FALL: Aleksander Aamodt Kilde falt rett før slutt i Wengen lørdag.









Kilde var bedre enn sveitsiske Odermatt i starten – men tapte mye i de neste sektorene.

– Verdens vakreste og verdens raskeste og lengste utforløype, sier Kjetil André Aamodt i Viaplay-studio om Lauberhornrennene. Løypa har vært en del av verdenscup fra første stund.

Starten ligger på 2315 meters høyde og mål på 1287 m.o.h.

Aleksander Aamodt Kilde vant både i 2022 og 2023 – den første var delt med Vincent Kriechmayr.

Før lørdagens utforrenn i Wengen sto Kilde uten seirer denne vinteren. Derimot har han hatt hele seks pallplasser – tre ganger 2. plass og tre ganger 3. plass.

Sammenlignet med året før er det likevel dårlig – 2022/2023 hadde han hele åtte seirer og 13 pallplasser.

Marco Odermatt vant torsdag omsider sitt første verdenscuprenn i utfor, og er i en klasse for seg totalt så langt denne vinteren.

– Det er en jeg liker å konkurrere med, sier Kilde til Viaplay.

PS: Franske Alexis Pinturault falt stygt i et hopp under super-G-rennet i Wengen fredag. Han pådro seg en kneskade som gjør at resten av sesongen er spolert.