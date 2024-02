– Jeg fokuserer på det som kommer i sommer. Det er ikke mye rom for feilmargin, og jeg kjenner meg godt nok til å vite at hvis jeg skal være i konkurranseform i begynnelsen av mars, ville teppet gått ned, og jeg hadde kjørt som bare det. Derfor holder jeg meg. Jeg dropper det til fordel for en så god oppkjøring som mulig inn mot sesongen, sier Henrik Ingebrigtsen til kanalen.

I januar bekreftet Jakob Ingebrigtsen at heller ikke han stiller. Dermed dropper samtlige av løpebrødrene mesterskapet i Glasgow i Skottland.

– Det passer litt dårlig. Det er et veldig innholdsrikt år, og man har dårlig tid hvis man skal gjøre alt. Derfor må man prioritere knallhardt, sier Filip Ingebrigtsen til TV 2.

Henrik og Filip Ingebrigtsen hadde uansett måttet kvalifisere seg til VM. For å gjøre dette måtte de ha dokumentert løp på under 3 minutter og 36 sekunder på 1500 meter og under 7 minutter og 34 sekunder på 3000 meter i kvalikperioden.

Det har de foreløpig ikke gjort. Dermed måtte de ha gjort det før 18. februar, som er fristen. Innendørs-VM går fra 1. til 3. mars.