– Man må ha humor på sånt nå. Jeg mener det er et godt tegn på at man er ferdig med det, at man våger å tulle med det. Selv våget jeg meg ut på humorfronten innad i laget, og når det også tulles med i sosiale medier, er det et tegn på at vi er ferdig med det, sier Sturla Holm Lægreid til VG på Lygna.

Før jul fyrte han av et vådeskudd under tørrtrening mellom konkurranser. Det gjorde at han fikk startnekt i neste renn, og han sto gråtende på NRK og fortalte om den alvorlige hendelsen.

I tillegg har det norske landslaget fått både bot og pålegg om våpenkurs etter hendelsen. Det melder NRK.

VM i skiskyting 2024 starter kommende onsdag med blandet stafett i tsjekkiske Nove Mesto.

Men i sosiale medier tyder det på at laget har gått videre.

«Legg fra deg den børsa innendørs du ...» skrev Vetle Sjåstad Christiansen på dette bildet Lægreid la ut til sine drøyt 65.000 følgere på Instagram.

«Lurt, skulle tro jeg hadde lært litt til nå», svarte Lægreid.

– Tiden er vel moden for å kunne sende stikk på tross av alvorligheten bak episoden. Jeg er kjent for å bruke humor som verktøy for å komme seg gjennom hverdagen. Et fortjent lite stikk, sier Sjåstad Christiansen.

Han trekker paralleller til NRK-serien «Gauteshow», som har fått både ros og kritikk for å sprenge grensene for hva man kan tulle med.

– Det er ikke noe man kan kanskje burde tulle med, med tanke på hvor alvorlig det er, men når alvorligheten har satt seg, burde det være mulig å tulle med det. Jeg tror folk skjønner konteksten, og tror ikke folk tror jeg tok veldig lett på det vådeskuddet, sier Lægreid.

Han tok heller ikke lett på sprintbronsen i fjorårets VM:

Landslagssjef Per Arne Botnan understreker at de tar våpen og ammunisjon på største alvor, og mener akkurat denne humoren kan holdes innenfor lagets fire vegger.

– Det trenger man ikke holde på med, sier Botnan da VG forteller om Instagram-dialogen.

Han er veldig opptatt av å understreke hvor alvorlig Norges skiskytterforbund tar hendelsen.

– Er dette egentlig greit å tulle med, Vetle?

– Det synes jeg absolutt det er. Hvis man ikke kan spøke om ting, da tror jeg vi har gravd oss langt ned et sted vi ikke bør være. Uavhengig av alvorligheten, synes jeg man skal bruke humor til å komme over det. Men det er klart: Alle vitser er ikke like gode for samtlige, sier Geilo-løperen.

Botnan er for øvrig uenig i at de blir sanksjonert på den måten de blir, og tror det virker mot sin hensikt – ettersom han tror det fører til at lag ikke vil fortelle om disse hendelsene om de blir sanksjonert på denne måten.