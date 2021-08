Sagosen om forloveden: – Hun betyr alt for meg

– Det er en grunn til at vi er forlovet. Hun betyr alt for meg. Jeg har gjort et scoop der, sier Sagosen til VG.

– Sander betyr mye for meg. Han er den jeg alltid snakker med og stoler på med hva enn det måtte være. Han er absolutt min største trygghet, forteller Bredal Oftedal med et smil.

Sagosen debuterte for Norge allerede som 18-åring. Nå er håndballgutta avhengig av at trønderen viser hvorfor han er kåret til verdens beste spiller hvis de skal slå den regjerende olympiske mesteren Danmark tirsdag morgen norsk tid og ta seg til en semifinale.

– Det er jo én overskrift – og det er: «Sander Sagosen må helst ikke ha en for god dag», sier Danmarks stjernekeeper Niklas Landin (32) til danske DR om sjansene i kampen mot Norge.

Betyr alt

Samtidig forteller Sagosen at forloveden er viktig for balansen i livet hans, som igjen bidrar til at han kan prestere på håndballbanen. Bredal Oftedal har selv kamper for Norge, og er lillesøsteren til landslagskaptein Stine Bredal Oftedal (29).

Likevel er det ikke taktiske ting de snakker mest om.

– Jeg har nok av personer jeg snakker håndball med i livet mitt. Sammen med Hanna er det veldig godt å bare være «Sander» og ikke være håndballspilleren. Men vi snakker mye håndball også. Hun har masse kompetanse og har fine innspill. Hun ser ting på en litt annen måte enn meg, forteller Sagosen.

Han blir 26 år i september, men har allerede vunnet ligaen i Danmark, Frankrike og Tyskland – i tillegg til Champions League med Kiel. På landslagsnivå har Sagosen to VM-sølv og en EM-bronse. Mye av æren for merittene gir han sin kommende kone.

– Vi har vært sammen siden jeg var 18 år. Hanna har mye av æren for min suksess. Hun er flink til å holde bena mine på bakken og ta vare på meg som person, ikke bare som håndballspiller. Den reisen jeg har hatt, og som vi har hatt sammen, er vel så mye hennes fortjeneste som min, roser han.

Hemmelig frieri

Det er ikke tillatt med tilskuere under OL i Tokyo. Derfor må Bredal Oftedal følge forlovedens kamper på TV. Samtidig kan hun kikke ned på fingeren, se ringen hun fikk i juni og konstatere at det er dem to for alltid.

Det verdsetter hun høyt.

– Selve frieriet er privat, men det var veldig hyggelig, romantisk og veldig passende for oss, forteller hun.

De møttes da Sagosen var 18 år gammel og spilte for Haslum, mens Bredal Oftedal var en viktig brikke for Stabæk. Hun valgte å legge opp i 2019 på grunn av en komplisert skade i fotbladet. Da hadde hun blant annet spilt fire år i Issy-Paris og fått to kamper for Norge.

Tirsdag ser Bredal Oftedal forloveden Sagosen og resten av de norske gutta spille mot Danmark fra klokken 10.00 norsk tid. Kvartfinalen sendes på TV Norge og Discovery+.