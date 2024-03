To minutter på overtid kom avgjørelsen i sesongens første eliteseriekamp.

– Jeg er veldig fornøyd. Tusen takk til Gud for min første scoring, sier den 18 år gamle matchvinneren til TV 2.

Ismael Seone Haugesund-angriper

På bakerste stolpe på en corner var Ismael Seone fra Burkina Faso og sikret tre poeng til Haugesund mot Odd.

– Odd har vært best. Odd har hatt klart flest muligheter, men Haugesund med sin nye stil er på vei mot en drømmeåpning her i Skien, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Seone gjorde overgang fra Salitas (Burkina Faso) før denne sesongen og har signert en fireårskontrakt med Haugesund.

Eliteserien, runde 1 Vis mer ↓ Søndag: Odd – Haugesund 1–2 Mandag: Fredrikstad – Bodø/Glimt 14.30

Lillestrøm – Kristiansund 17.00

Molde – Strømsgodset 17.00

Rosenborg – Sandefjord 17.00

Tromsø – Brann 17.00

Viking – Sarpsborg 19.15 Tirsdag: KFUM Oslo – HamKam 19.00

Sesongen ble «tyvstartet» siden Odd feiret 130 år med jublieumskamp – der VAR ble involvert.

Det har vært vinterens og vårens store snakkis. Flere toppklubber har vedtak om at de skal fjerne videodømming.

49 minutter av årets sesong tok det før verktøyet var i fokus igjen.

– Vi kommenterte hele førsteomgangen uten å nevne VAR, påpekte TV 2s Morten Langli.

For på stillingen 1–0 til Haugesund dukket Odd-spiller Tony Miettinen på bakerste stolpe på et frispark og satte ballen i mål. Men linjedommer vinket for offside.

Bildene viste imidlertid at det var en Haugesund-spiller som var nest sist på ballen – og ikke Odds Steffen Hagen.

Da var utligningen et faktum etter videosjekk. Samtidig som målet ble godkjent, ble det sunget «Hater, hater jævla VAR» fra tribunen.

Haugesund gikk i ledelsen i førsteomgang etter en scoring av Bruno Leite.

– Det var det jeg drømte om i går, sa målscorer Leite til TV 2 i pausen.

Filip Jørgensen leverte en lompe av en klarering i egen 16-meter, og da var Haugesund nådeløse.

– Jeg ser ikke han som kommer bak ryggen min. Jeg må bare skyte den vekk. Men det var kjipt, sa Jørgensen til TV 2.

Resten av eliteserierunden spilles 2. påskedag og tirsdag.