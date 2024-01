De siste fem kampene i ligaen har gitt bare én seier. Ei uke før jul lå Aston Villa bare ett poeng unna topplassen. Denne uken kan det i verste fall bli til åtte poeng.

Tirsdag kveld ble det et ydmykende hjemmetap mot Newcastle, som ledet 3–0 før Aston Villa våknet.

Aston Villas fem siste ligakamper:

Sheffield U (h): 0–0.

Manchester United (b): tap 3–2.

Burnley (h): seier 3–2.

Everton (b): 0–0.

Newcastle (h): tap 3–1.

Fabian Schär gjorde både 1–0 og 2–0 for Newcastle før Alex Moreno satte ballen i eget mål til 3–0 tidlig i 2. omgang.

Aston Villa kom sterkere og reduserte til 1–3 ved Ollie Watkins.

– Rekken uten hjemmetap måtte ta en slutt, sier Aston Villas John McGinn i Viaplay-intervju.

– Marginene gikk mot oss i kveld.

Aston Villas Douglas Luiz likte dårlig å få gult kort. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters / NTB

For Newcastle ble det første seier etter fire strake tap mot Luton, Nottigham Forest, Liverpool og Manchester City. I de neste kampene har de sort- og hvitstripede muligheten til å revansjere tapene mot Luton og Nottingham Forest, og deretter følger Bournemouth før Newcastle skal til Arsenal.

– Eddie Howe har en sin del av æren for denne seieren med god strategi, sier Lars Tjærnås som ekspertkommentator på Viaplay.

Også Pat Nevin som ekspertkommentator hos BBC hyllet Howe for jobben han har gjort med å snu det for Newcastle.

– Vi visste hvor vanskelig det ville være å slå Aston Villa borte. Vi presset dem høyt og ga dem ikke tid, sier Fabian Schär til Viaplay.

– Vi er på rett vei, fortsetter sveitseren.

– Enorm opptur for Newcastle med to borteseirer på rad - én i cupen og én i ligaen, sier Tjærnås. I FA-cupen ble det 2–0 over Fulham borte.

– Dette betyr mye for et lag som det har blitt stilt spørsmål ved. De spilte smart, sier Jan Åge Fjørtoft i Viaplay-studio.

Newcastle påførte Aston Villa deres første hjemmetap for sesongen.

Tottenham spiller mot Brentford onsdag, og da risikerer Aston Villa å miste 4. plassen på tabellen.