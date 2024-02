Det er den franske storavisen Le Parisien som melder dette lørdag.

«Det er ikke lenger tvil», melder avisen.

«Angriperen ønsker å holde avgjørelsen for seg selv frem til et passende tidspunkt for offentliggjøringen», legger de til.

Det har i et drøyt halvår vært mye blest rundt den franske fotballstjernen.

Mbappé var ikke med i serieåpningen i august fordi det var mye utenomsportslig støy. På det tidspunktet skrev flere medier at saudiarabiske Al-Hilal hadde fått et bud på over tre milliarder kroner akseptert for franskmannen.

I fjor sommer skal Mbappé ha sendt et brev til PSG med beskjeden om han ikke vil spille i Paris fra 2024/25-sesongen og utover.

25-åringen har vært PSG-spiller siden 2017. Året etter vant han VM-gull med Frankrike.