Ifølge VGs opplysninger henter Bodø/Glimt Jo Nymo Matland (36) fra Tromsø.

Nettavisen, Nordlys og TV 2 sitter også på de samme opplysningene.

Matland har de to siste årene jobbet som speider for tromsøværingene, etter å ha blitt ansatt av tidligere Tromsø-trener Gaute Helstrup i 2022.

Helstrup og Matland har også jobbet sammen tidligere, da Helstrup har fungert som trener for Matland både i Tromsdalen og i HamKam.

Nå skal han ta følge med Helstrup til Bodø, som i januar ble ansatt som assistenttreneren til Kjetil Knutsen.

Overgangen til Helstrup var mildt sagt sjokkerende blant fansen:

– What the fuck??? Det har jeg ikke fått med meg. For en idiot. Jeg fikk bakoversveis og er dypt forundret over noen fotballtrenere, når de skifter beite. Det er som om jeg skulle begynt på Den Norske Oper, skrev Jørn Hoel til VG den gang.

I tillegg hentet Bodø/Glimt midtstopperen Jostein Gundersen fra Tromsø dagen etter. Han erkjente at han tenkte seg godt om.

– Det har blitt mange hatmeldinger, men også mye kjærlighet. Så tok Gaute litt av støyten for meg i går, sa Gundersen.