Likevel ble pengene overført til spillerens bankkonto. Det får VG bekreftet av Norsk Tipping.

Nå krever Lotteritilsynet svar.

– Vi avventer flere opplysninger fra Norsk Tipping, men dette er en sak vi ser på med største alvor, sier avdelingsdirektør Tore Bell.

Spilleren skjønte ifølge Norsk Tipping at noe var galt.

Årsaken er at man kun skal kunne vinne 100.000 kroner på «Kongkasino» hos Norsk Tipping. Det er nedfelt i norsk lov. Unntaket er en jackpot på fem millioner kroner.

– Hva skjedde – hva er årsaken?

– En feil hos en underleverandør førte til at en av våre kunder, samt tre kunder hos andre lotterier i Europa, ved en feil fikk overført en premie tilsvarende 24,8 millioner kroner, svarer leder for spilloperasjon i Norsk Tipping, Hans Erland Ringsvold.

Samvittigheten har likevel slått inn: For spilleren har nå overført hele summen tilbake til Norsk Tipping.

– Kunden tok selv kontakt med oss fordi han skjønte at dette var en feil premie. Kunden har overført pengene tilbake, og det er vi selvsagt glade for. Kunden har opptrådt forbilledlig i denne saken, forteller Ringsvold.

– Hvordan reagerte spilleren?

– Vedkommende tok det pent, og hadde selv forstått at det måtte være en feil siden spillet ikke hadde så høye premier. Vi er takknemlige for å møte forståelse i en situasjon der feilen åpenbart ligger på vår side, sier Ringsvold.

Norsk Tipping peker på en leverandør når feilen skal adresseres:

– Leverandøren har anerkjent og vært ydmyk for feilen som har oppstått, og ryddet opp samt sikret at slike corner-case ikke kan inntreffe igjen.

– Hvordan kunne pengene bli utbetalt til bankkonto?

Ringsvold sier at utbetalinger til toppremien på det aktuelle spillet – altså 100.000 kroner – skjer automatisk.

– Det er første gang vi opplever at en slik feil har skjedd, og det skal mye til at det skjer igjen. Men hendelsen fører likevel til at vi innfører manuell verifisering på et langt lavere nivå enn før. Vi utvikler løsningen nå, i mellomtiden har vi satt overvåkning på alle premier over 100.000 kroner, sier han.