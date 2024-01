– Jeg ønsker meg videre. Jeg ønsker nye utfordringer og vil prøve noe nytt. Det handler om å ta et steg opp, utvikle seg for å bli bedre, og stille i en bedre posisjon inn mot landslaget.

Det sier Daland i et intervju med TV2.

Midtstopperen fra Hellemyr har spilt for den belgiske klubben Cercle Brugge siden 2021, og erkjenner nå at han er klar for nye oppgaver. Akkurat hvilken klubb eller hvilken liga 24-åringen ønsker seg til, vil han ikke spekulere i. Men han er klar på at han ønsker å prøve seg på et høyere nivå.

– Jeg er ganske åpen og har ingen preferanser om en bestemt liga. Det viktigste er at jeg ønsker å ta et steg opp til en enda bedre liga og bedre klubb som gjør at jeg får testet meg enda mer mot enda bedre spillere. Det føler jeg kan hjelpe meg, sier Daland til kanalen.

– Noen svakheter

Til TV2 sier landslagssjef Ståle Solbakken at han følger godt med på sørlendingen.

– Jeg tror jeg har sett nesten alle kampene hans over en ganske lang periode. Han har manglet litt her og der, men når han er på sitt beste, er vi glad for det vi ser. Det har riktignok vært noen svakheter som har gjort at han har ligget litt bak de andre, sier Solbakken.

Solgt fra Start etter rekordsum

Etter å ha spilt ungdomsfotball i Vigør, spilte Daland noen år i Stabæk før han meldte overgang til Start i 2019. I sesongen 2020 spilte han 30 kamper for A-laget til Start da de gule og svarte rykket ned fra eliteserien.

Start bekreftet at midtstopperen ble solgt for en sum som tilsa klubbrekord. Fædrelandsvennen kunne den gangen avsløre at Start fikk over 10 millioner for lysluggen.