I en 14 minutter lang monolog på et pressetreff torsdag, forklarte og forsvarte fotballpresident Lise Klaveness Europatoppen, som VG har omtalt i flere saker den siste tiden.

Men en ting likte hun dårlig: Luksusbillettene til 6.600 kroner stykket til kampen mellom Manchester United og Galatasaray tidligere i høst.

– En svak vurdering. Vurderingen var svak. Det skal vi rydde opp i, og det er gjort, sier fotballpresidenten.

For de åtte ansatte ble det brukt 53.000 kroner på denne ene kampen.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Klaveness er likevel klar på at det er et godt prosjekt.

– Det er et prosjekt som må få tid til å sette seg. Vi er ydmyke for at styringen må evalueres. Dette har vi diskutert også før det ble en mediasak.

VG har også skrevet om hvordan Europatoppen sendte samtlige ansatte i prosjektet til VM på New Zealand - noe som kostet en halv million kroner. Klaveness forsvarte dette på pressemøtet.

– Jeg møtte «Europatoppen» på et stusslig hotellrom med lite oksygen etter at de hadde jobbet hele dagen. Jeg synes det var så bra at jeg for første gang i min historie som spiller og leder har møtt folk bak linjene også i et kvinnemesterskap.

Dette er Europatoppen Vis mer ↓ Et faglig samarbeid som skal hjelpe norsk fotball å nå internasjonale mål for klubb og landslag – for begge kjønn. Prosjektet drives av tre parter: Norges Fotballforbund (NFF), herrenes ligaforening Norsk Toppfotball (NTF) og kvinnenes ligaforening Toppfotball Kvinner (TFK). Prosjektet skal: Anbefale felles mål som binder alle tre organisasjonene

Anbefale drivere og prioriteringer, for å nå felles mål

Koordinere og bidra til at vi samkjører toppfotballen, i jakten på synergier

Drive fellesprosjekter, som understøtter felles mål Det er satt av store ressurser til Europatoppen: Totalt 187 millioner kroner fordelt på seks år. Pengene kommer fra salget av medierettighetene fra 2023 til 2028. Alle som jobber for Europatoppen er formelt ansatt i Norges Fotballforbund. I styringsgruppen, som gjør prioriteringer, sitter NTF-direktør Leif Øverland, NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken og TFK-leder Hege Jørgensen

Klaveness snakket også om bakgrunnen for «Europatoppen» og at hun selv var toppfotballsjef da styringsgruppen for dette prosjektet ble utnevnt:

– Det ble opprettet før medieforhandlingene begynte. Noe vi drev i sporten - jeg som toppfotballsjef, sportssjef Norsk Toppfotball og Toppfotballkvinner. De fem millionene vi satt av til det var et felles prosjekt som handlet om å gå sammen og finne synergier og opparbeide oss innsikt og kompetanse på tvers av klubb, landslag og kjønn.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Vi synes det var ekstremt viktig å gjøre i et land som Norge som ikke har store investorer på klubbsiden, men jobber i samarbeid. Ett av få forbund som har ligaene inne hos oss - i andre land har ligaene brutt ut hos herrene.

– Hvordan kan vi gjøre det til en styrke og ikke en svakhet? Vi har ikke store investorer som driver klubbene våre og også satser på kvinnesiden. En av få land som har en operativ sportssavdeling på liganivå (NTF) på herresiden - ikke på kvinnesiden.

Generalsekretær Karl-Petter Løken svarer slik når VG spør om pengebruken på Englandsturen får konsekvenser:

– Ikke ut over at jeg har sagt klart i fra at det ikke sånn vi ønsker å operere.

– Hvordan ser du på prosjektet?

– Vi mener innsikt er veldig viktig. Intensjonen bak samarbeidet er viktig og riktig. Vi må gjøre en vurdering om vi skal bruke pengene slik, men prinsippene bak er veldig viktig: nødvendig kompetanse for å drive norsk toppfotball enda bedre.

– Hva tenker du om rekkefølgen - først penger, så fylle prosjektet med innhold?

– Dette var før min tid, men nå må vi ta en vurdering for hvordan dete bør drives videre. Og det har vi ikke funnet noen fasit på ennå.

– Hvordan ønsker dere å drive det videre?

– Det er tross alt fem år til. Så da er det viktig at vi pensler det inn på eventuelt litt andre spor, hvis vi føler det er nødvendig. Men det er litt tidlig å si ennå. Hovedprinsippene vil jo ligge der selvfølgelig, svarer Karl-Petter Løken.

Informasjon om Europatoppen er nesten umulig å finne, for eksempel på Norges Fotballforbundets sider. Løken svarer slik på VGs spørsmål hvorfor det er så vanskelig å finne informasjon:

– Ja, der har vi noe å lære, og det kunne vært gjort mye, mye bedre.