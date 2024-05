Aftonbladet skriver at den svenske stjernen har gjort «en favoritt i reprise». Akkurat som i fjor har skistjernen gått på hodet i vårsnøen. 24-åringen viser selv bilde av et blodig fjes etter et brutalt møte med underlaget i Bruksvallarna.

– Det begynner å bli en tradisjon, skriver hun selv på Instagram.

For ett år siden hadde hun et lignende uhell i Östersund.

– Det var ikke så dramatisk som det så ut, skrev hun da.

– Pangstarter det nye treningsåret, skriver den svenske yndlingen nå.

Hun har akkurat startet forberedelsene til en ny sesong med et uforandret svensk kvinnelag. Det store målet kommende sesong er VM i Trondheim.