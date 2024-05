Kapteinen bidro med to målgivende pasninger da Arsenal slo Everton 2-1 på eget gress i siste serierunde, men Premier League-tittelen gikk til Manchester City med fattige to poengs margin. Etter kampslutt snakket Ødegaard foran et fullpakket stadion.

Der satte han ord på en på solid Arsenal-sesong til tross for at den ender uten titteljubel.

– Vi er skuffet akkurat nå. Vi har jobbet så lenge for å oppnå drømmen. Vi var så nære. Jeg er så stolt av laget og alle rundt klubben, sa Ødegaard.

Han scoret åtte mål og var en nøkkelmann for London-klubben denne sesongen. Han er allerede sulten på å komme tilbake på banen.

– Vi utvikler oss mye. Jeg kan ikke vente med å komme tilbake igjen etter ferien, og jeg skal gjøre dere enda mer glade. Vi er på en god vei og var nærmere enn i fjor. Vi skal bruke pausen og komme tilbake sterkere og mer sultne. Vi skal forsøke å vinne alt, la han til.