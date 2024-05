Før serieavslutningen er nedrykksstriden i den engelske toppdivisjonen i praksis avgjort. Det har en stund vært klart at Sheffield United går ned som tabelljumbo, og sist helg fulgte Burnley etter.

Kun syltynn teori gjør at Lutons skjebne ikke er avgjort. Laget kan ta seg opp i 29 poeng og havne likt med Nottingham Forest, men en målforskjell på minus 31 mot konkurrentens minus 19 gjør det nærmest umulig å berge plassen.

Tilsammen har lagene under streken så langt sanket 66 poeng. Summen er den klart verste oppnådd av opprykkere i PL-æraen og overgår de 85 poengene Sunderland, Birmingham og Derby tok i 2007/08.

– Vi rykket opp med en av de minste budsjettene. Det var en avgrunn mellom oss og Premier League, medga Lutons manager Rob Edwards etter 1-3-tapet for West Ham i nest siste runde.

Det er bare poengtrekkene til Everton (8) og Forest (4) som har holdt liv i bunnkampen de siste månedene. Ingen av årets nedrykkslag vil greie å nå 30 poeng, og det har aldri hendt før.

Tapte 0-5 fire ganger

Kun én gang tidligere har samtlige av Premier Leagues nykommere forsvunnet rett ut igjen. Det skjedde med Crystal Palace, Barnsley og Bolton i 1997/98. På veien samlet de inn 108 poeng.

Denne sesongen har kritikken særlig rammet Sheffield United. Klubben er den første til å ha sluppet inn over 100 PL-mål. 0-8 (Newcastle), 0-6 (Arsenal) og fire ganger 0-5 (Arsenal, Burnley, Aston Villa, Brighton) har bidratt til det.

– Det verste laget som noensinne har spilt i Premier Leagues 32 år lange historie. Jeg har ingen glede av å si det. Hvis du ikke kan gjøre det mest grunnleggende, blir dette utfallet, sa tidligere Liverpool-spiss Stan Collymore i mars.

Statistikken viser at det bare er Derby (11 poeng, 2007/08) og Sunderland (15 poeng – 2005/06) som har hatt dårligere fangst enn Sheffield United. Søndag kan «Blades» klatre til 19 poeng og legge Huddersfield (16 poeng – 2018/19) og Aston Villa (17 poeng – 2015/16) bak seg på lista.

I så fall må Tottenham slås hjemme på Bramall Lane. Der har vertene vunnet to av 18 seriekamper.

For sent

Forrige sesong feide Burnley unna all motstand på nivå to. Vincent Kompany fikk mye ros for å ha gjort helt om på spillestilen og gjort den mer underholdende. I sommervinduet var Sander Berge blant spillerne som ble hentet da klubben svidde av over 1,2 milliarder kroner.

PL-comebacket ble likevel brutalt for Burnley. Kompany sto fast ved å spille seg ut bakfra, men laget greide ikke å få det til å fungere på øverste nivå. Målene rant inn, og Kompany ble stemplet for å være naiv.

Belgieren strammet inn på senvinteren, men da var det for sent. Burnley har plukket ti poeng på sine ni siste kamper, som er to mer enn de tok på sine 17 første.

– I toppen av Championship (nivå to) kan en klubb ha kostnader på 30 til 50 millioner pund. I bunnen av Premier League er det vel 150 til 160 millioner? Det er enorme forskjeller, sa Kompany nylig.

Kontroversiell fallskjerm

Et stadig større avvik mellom Premier League og Championship rent økonomisk blir pekt på som en hovedgrunn til at det er blitt enda tøffere for opprykkslag å beholde plassen.

En trøst for Luton, Burnley og Sheffield United er den omstridte fallskjermordningen. Klubbene får 55 prosent av Premier League-inntektene i sitt første år etter nedrykket. Andelen faller til 45 prosent i år to og 30 prosent i det tredje året.

Rick Parry har som styreleder i English Football League (EFL) omtalt disse utbetalingene som «et onde som må utryddes».

Leicester, Leeds og Southampton rykket ned fra PL i fjor. I år endte alle tre blant de fire beste i mesterskapsserien.