Marina Jensen sendte Åsane i føringen to minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Åsane var på farten igjen noen minutter ut i andre omgang. De doblet ledelsen da Milena Kokosz satte inn 2-0. Andrine Mo (Åsane) ble sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort ti minutter ut i andreomgangen, og ni minutter senere reduserte Monica Isaksen til 1-2 for Stabæk. Åtte minutter før slutt scoret Iris Omarsdottir for Stabæk, og Emilie Bølviken sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 3-2-målet like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Åsanes Synne Kjølholdt, Selma Løvås og Øyvind Tjelde Haga pådro seg gult kort.

Etter mandagens kamp ligger Stabæk på fjerdeplass på tabellen med 15 poeng, mens Åsane er på niendeplass med tre poeng.

Fatemeh Zangeneh var dommer.

25. mai skal Stabæk møte Brann, mens Åsane møter Vålerenga.

