En sjanserik kamp så ut til å kunne ende med 0-0, men et flott VIF-angrep etter 87 minutter endte hos Ylinn Tennebø som satte sikkert inn sitt tredje mål for sesongen.

Det betyr at Vålerenga står med sju seirer på sju kamper i Toppserien.

– Det er så deilig! Det her jobbet vi hardt for, sa en lykkelig Tennebø til TV 2 like etter kampslutt.

Bare minuttet tidligere kunne LSK Kvinner gjort det helt store. Ásdís Halldórsdóttir klinket til fra 25 meter, men VIF-sisteskanse Tove Enblom var i det umulige hjørnet og flikket ballen i tverrliggeren og ut.

Like før hadde LSK Kvinner-trener André Bergdølmo lagt om til en fembackslinje i håp om minst ett poeng.

Seieren til Vålerenga gir dem en seks poengs luke til Rosenborg. LSK Kvinner er på 3.-plass med ni poeng opp til rival Vålerenga.

Den første omgangen åpnet med et stormløp fra hjemmelaget. Likevel endte ingen av de store sjansene i nettet. LSK Kvinner spilte seg opp, og Miljana Ivanovic kunne sendt de gulkledde i føringen.

Etter hvilen fortsatte de store sjansene å komme. Til slutt sprakk nullen, og Tennebø og Vålerenga kunne juble.

15. mai blir det toppkamp når Vålerenga møter tabellnabo Rosenborg. LSK Kvinner skal opp mot Stabæk.