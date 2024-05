Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Odd tok ledelsen da Stina Kleppe scoret noen minutter etter pause, men TIL 2020 utlignet til 1-1 da Mali Trøan satte ballen i mål etter 68 minutter. Velde sørget for ledelse på nytt da hun satte inn 2-1-målet i siste minutt. Hun hadde nylig entret banen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

TIL 2020s Casandra Lüthcke pådro seg gult kort.

Mathea Havig var dommer i oppgjøret.

