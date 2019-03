Hadde du valgt Ronaldo eller Messi på ditt lag? Slik svarer norske fotballprofiler.

Diskusjonen har pågått i mange, mange år allerede, men blusset opp igjen denne uken.

Først da Cristiano Ronaldo (34) nærmest på egenhånd sendte Juventus videre i Champions League med sitt hattrick mot Atlético Madrid. Dermed vant Juventus 3–2 sammenlagt mot det som etter manges mening, er verdens beste forsvarslag.

Men når Ronaldo herjer, har ikke Lionel Messi (31) lyst til å være noe dårligere. Argentineren leverte to mål og to målgivende i 5–1-seieren mot Lyon. Det var rett og slett en nytelse å se på for fotballfans over hele verden.

Men hvis du var trener for et lag og fikk følgende luksusproblem: Velg mellom Ronaldo og Messi. Hvem hadde du valgt? Vi har spurt noen norske fotballprofiler.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller trenger ikke å tenke seg om.

– Lionel Messi, hver dag i uken. Han er best, rett og slett. Det er helt klart Messi.

Den tidligere Brann-yndlingen Erik Huseklepp trenger heller ikke tenkepause. Men han faller ned på motsatt konklusjon.

– Jeg har aldri lagt skjul på at min favorittspiller er Cristiano Ronaldo. Så kan man diskutere herfra til evigheten hvem som er best av ham og Messi.

– Messi er den beste når det gjelder kvikkheten, pasningene og driblingene. Men for meg er Ronaldo den beste. Han er best når det virkelig gjelder. Det han gjorde mot verdens beste forsvarslag (Atlético Madrid), er helt unikt, sier Huseklepp.

Han er uansett klar på at ingen andre fotballspillere rekker Ronaldo og Messi til knærne.

– For meg er de to i en helt egen klasse, på hver sin unike måte. De er et hav foran alle andre, sier Huseklepp.

Fakta: Lionel Messi FULLT NAVN: Lionel Andrés Messi Cuccittini FØDT: 24. juni 1987 (31 år) FØDESTED: Rosario, Argentina POSISJON: Spiss KLUBB: Barcelona TIDLIGERE KLUBB: Newell’s Old Boys

– Umulig å velge

Når vi ringer Viking-trener Bjarne Berntsen, gjør han det klart at det er nettopp Viking han er mest opptatt av. Ikke tanker rundt å få Messi eller Ronaldo til Stavanger før comebacket i Eliteserien.

– Det blir helt umulig å velge mellom dem. Det går jo ikke an å si nei til verken Ronaldo eller Messi. De er ganske så ulike spillere, og fenomenale på hver sin måte, svarer Berntsen.

En som klarer å velge, er Eivind Bisgaard Sundet, kommentator for Bundesliga hos Viasat.

– Jeg hadde valgt Ronaldo. Rett og slett fordi jeg digger typen. Den enorme mentaliteten hans - han blir bare bedre og bedre jo eldre han blir. Spillet hans utvikler seg hele tiden. Han gikk fra å være en driblesterk kantspiller til å bli en helt utrolig hodespiller. Historien hans er også utrolig. En liten, fattig gutt fra Madeira som kjempet seg til å bli verdens beste spiller. Han leverer alltid når det gjelder i viktige kamper.

– Messi er en bedre fotballspiller. Men han har alltid vært i Barcelona helt fra La Masia-dagene. Han har alltid hatt et godt lag bygget rundt seg. Messi er som sagt bedre, men jeg ville valgt Ronaldo foran ham på grunn av mentaliteten og typen Ronaldo er, forklarer Sundet.

Fakta: Cristiano Ronaldo FULLT NAVN: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro FØDT: 5. februar 1985 (34 år) FØDESTED: Madeira, Portugal POSISJON: Spiss KLUBB: Juventus TIDLIGERE KLUBBER: Sporting, Manchester United, Real Madrid

Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, mener det er «et utrolig luksusproblem».

– Jeg hadde valgt Messi, noe som først og fremst handler om min fotballfilosofi. Jeg er veldig glad i små, lettbeinte teknikere. Det at de er venstrebeinte, gjør det også litt finere å se på, de har noe spesielt over seg, sier Veland.

– Ronaldo er kanskje verdens beste målscorer gjennom tidene og kan score mål på alle mulige måter. Men med Ronaldo må man i tillegg ha en solid backfirer, samt backer som stormer rundt på overlapp og forer ham med innlegg. Messi kan brukes i alle posisjoner, på høyre, som en nier eller dyp playmaker. Så jeg velger Messi.

Raus Messi

Naturlig nok har det vært en enorm kniving mellom Ronaldo og Messi. Om å bli toppscorer, vinne de store titlene og de store kåringene. Messi viste uansett raushet etter Barcelonas avansement.

– Det Cristiano Ronaldo og Juventus gjorde var imponerende. Jeg trodde Atlético Madrid skulle være sterkere. Ronaldo hadde en magisk kveld med tre mål, sa Messi ifølge den spanske avisen Marca.