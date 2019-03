Regjeringen vil forby TV-reklame for utenlandske pengespill

Det er bare aktører som har lisens til å arrangere pengespill i Norge, som har tillatelse til å reklamere for sine spill. Og her i landet er det Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte private lotterier som har lov til å reklamere for pengespill.

– Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Nå sender kulturminister Trine Skei Grande (V) ut et lovforslag på høring, der det gjennom kringkastingsloven skal slås ned på reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, på norske fjernsyns- og strømmetjenester. Medietilsynet skal få hjemmel til å pålegge eksempelvis TV- og strømmedistributører å «hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill».

En person som ser på TV gjennomsnittlig to timer hver dag, kunne bli eksponert for omkring 24 pengespillreklamer på én uke, viser en rapport som Rambøll laget for Lotteritilsynet i fjor.

– Medietilsynet ser i utgangspunktet positivt på en slik innstramming av lovverket som gir oss en reell hjemmel til å stoppe markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Det er markedsføringen som skal hindres, og ikke tilgangen til fjernsynskanalen eller bestillingstjenesten.

Vil advare spillere

I tillegg til å forby fjernsynsreklame for utenlandske pengespill gjennom endringer i kringkastingsloven, vil regjeringen også innføre en varslingsordning. Brukere som går inn på utenlandske spillsider, blir advart mot at de er i ferd med å bryte norsk lov.

– KrF har kjempet for å stoppe pengespillreklame fra utlandet. TV-distributører omsetter pengespillreklame for store summer og har forsøkt å unngå forbudet ved å sende fra utlandet. Nå skal forbudet håndheves og reklamen stanses, sier kulturpolitisk talsperson Jorunn Gleditsch Lossius i Kristelig Folkeparti (KrF).

Kulturminister Trine Skei Grande (V) understreker at Norge har enerettsmodell av hensyn til såkalt «sårbare spillere». Den siste befolkningsundersøkelsen fra 2015 anslo at det er til sammen 122.000 risiko- og problemspillere i Norge.

– Nå slipper vi å bli bombardert med tusenvis av reklamer for uregulerte spillselskaper hver eneste dag. Det er godt nytt, spesielt for dem som sliter med å kontrollere spillingen sin, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

– Vil gi færre kanaler

Nordic Entertainment Group og Discovery Networks Norway, som eier de kommersielle TV-aktørene TV3 og TVNorge, er ikke overraskende svært negative til regjeringens grep. Reklameinntektene fra spillreklame utgjør 500–600 millioner kroner i året. Utenlandske spillselskaper bruker tre ganger så mye som norske spillselskaper på TV-reklame, ifølge departementet.

«Konsekvensene kan bli dramatiske for norsk TV- og produksjonsbransje; populære norske dramaserier og underholdningsprogrammer kan forsvinne fra skjermen», anføres det fra TV3-eier Nordic Entertainment Group.

– Hvis forbudet skulle bli vedtatt, kan populære TV-kanaler som TV3, Viasat 4, TV6, MAX, VOX, FEM og Eurosport forsvinne fra norske TV-skjermer, sier administrerende direktør Vegard Drogseth i Nordic Entertainment Group.

Han poengterer at blant kanalene som rammes, er «kanaler som i 30 år har sendt lovlig fra utlandet i henhold til EUs TV-direktiv». Regjeringens forslag er i strid med direktivet, siden Norge er medlem av EØS, framholder Drogseth, som mener «direktivet er tydelig på at sendinger fra utlandet skal følge reglene for det landet man sender fra».

(©NTB)