Tallene bak Glimt-suksessen

Bodø/Glimt bryter stadige nye barrierer. Onsdag kan de krone en eksplosiv seriestart med å slette en av Rosenborgs gamle rekorder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Philip Zinckernagel (t.h.) feirer med Fredrik Bjørkan (t.v.) og Patrick Berg under 3–2-seieren over Rosenborg på Lerkendal forrige måned. Foto: Marius Simensen, Bildbyrån Norway

Glimts turboåpning er det «alle» i og rundt Eliteserien snakker om. Ikke bare er resultatene perfekte og storslåtte, men det er kvaliteten på spillet som har fått mange til å måpe.

Enkelte leker med tanken om at vi aldri har sett bedre fotball her til lands.

Bodø-laget står med heftige 15–1 i målscore på sine tre siste kamper. 13 av 16 lag har ikke engang scoret det antallet på sine syv første kamper.

– Det er nesten så man må klype seg i armen, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Aftenposten før onsdagens hjemmemøte med Kristiansund.

I Glimt-leiren er man overbevist om at laget ikke har prikket toppformen. Det bør i så fall skremme resten av Eliteserien.

– Det har vært flotte kamper for vår del, men vi leter fortsatt etter ting vi kan gjøre enda bedre. Vi kan utvikle alle dimensjoner i spillet vårt. Så vi er fornøyde med sesongstarten, men ikke med hvordan vi står – hverken individuelt eller som lag, påpeker Glimts sportssjef Aasmund Bjørkan.

Bodø/Glimt er aldri blitt seriemester på øverste nivå, men var nest best i 1977, 1993, 2003 og 2019. Kan de greie det i år? Tittelforsvarer Molde lurer kun to poeng bak, men Glimt blir vriene å slå om det stemmer at de har mer å gå på.

Les også ANALYSE: «Glimt har aldri tvilt»

Glimt-spillerne jubler for en av scoringene i 6–1-seieren over Aalesund. Foto: Marius Simensen, Bildbyrån Norway

30 mål: Beste på 64 år

Syv kamper har gitt heftige 30 Glimt-mål. Ingen lag har scoret så mye på så kort tid siden fotballen på øverste nivå ble slått sammen til en felles divisjon i 1961. Historisk er Skeid (1952/53) og Fredrikstad (1956/57) best med 33 scoringer på syv kamper.

Inntil i år hadde Rosenborg den mest målrike seriestarten på 2000-tallet med 24 fulltreffere i 2015.

Man kan sette Glimt serieåpning i perspektiv slik:

Står allerede med like mange mål som Sarpsborg 08 hadde i hele 2019

Er kun to mål bak antallet Brann hadde i hele fjor

– Det er en formidabel utvikling. Vi har vært sterke i troen hele tiden, og vi jobber i dag med de samme tingene som i 2018, sier trener Kjetil Knutsen.

Syv strake: Kan slå rekord

Det er bare Rosenborg som tidligere har greid å vinne sesongens syv første kamper i Eliteserien. Glimt tangerte den 17 år gamle rekorden i 6–1-nedsablingen av Aalesund. Onsdag kan de få den for seg selv når de gulkledde møter Kristiansund på Aspmyra.

– Det er gøy med rekorder. Jeg har respekt for historien, og i det store perspektivet er ikke dette det største som kan skje, men i vår verden er det utrolig inspirerende. Men det er overhodet ikke fokuset vårt, sier Knutsen.

Lillestrøm har rekorden over lengste seiersrekke på toppnivå (11 strake i 1986). Skal også den havne i Glimts hender, må de slå KBK (h), Mjøndalen (b), Molde (h) og Stabæk (b). Strømsgodset (h) venter i den 12. kampen.

Trener Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt kan onsdag slå Rosenborgs rekord over antall seiere på rad fra seriestart. Foto: Marius Simensen, Bildbyrån Norway

4 i toppen: Målfarlige spillere

Bodø/Glimt dominerer toppscorerlisten med fire spillere blant de ti beste:

Glimt-treneren bruker store ord om Kasper Junker. Spissen ble hentet til Aspmyra foran årets sesong.

– Det er viktig å ha respekt for dem som har vært i Bodø/Glimt tidligere, men han har løftet dimensjonen i laget betraktelig. Han gir oss en ny trussel, sier Knutsen.

Les også Ekspertene har talt: Dette er Eliteseriens fineste og styggeste drakter

Kasper Junker er toppscorer i Eliteserien. Dansken ble hentet til Glimt i forkant av sesongen. Foto: Marius Simensen, Bildbyrån Norway

Bodø Glimt har ti ulike målscorere så langt. Det er bare Molde som har flere (12).

– Det er produktet av måten vi spiller fotball på. Mange av spillerne våre kommer ofte i gunstig scoringsposisjon.

Serielederen fyller hele topp tre på listen over spillere med flest målgivende pasninger:

77 prosent av målene skjer innen en time

Glimt er som farligst den første timen. 23 av 30 mål er kommet innen klokken passerer 60 minutter. Det vil si snaut 77 prosent. Rosenborg har til sammenligning gjort 8 av sine 11 mål den siste halvtimen.

Halvparten av Glimts scoringer kommer før pause. Med åtte mål har laget hatt største uttelling det første kvarteret etter sidebytte.

– Vi har avgjort mange av kampene et kvarter ut i annen omgang. Da går foten litt av gasspedalen, men ikke mer enn at vi kontrollerer kampen. Det gir oss muligheten til å rullerer litt i mannskap og spare krefter til det som kommer, påpeker Kjetil Knutsen.

5 av 7: Scorer som regel minst fire

I hele fem av syv kamper har Glimt gjort fire mål eller mer. To ganger har de satt seks baller i nettet.

59 prosent: Høyest uttelling

Glimt scorer på 59 prosent av alle skudd laget setter på mål. Tre prosent bak følger Molde, mens RBK har en uttelling helt nede på 42 prosent.

Nordlendingene har også høyest snitt per kamp over antall skudd på mål med 7,3. Her er hjemme- og bortestatistikken tilnærmet lik. Kristiansund nærmest med 5,1.

Snillest i klassen

Glimt er sammen med Haugesund laget som får færrest kort (syv gule). Molde har på sin side over dobbelt så mange med sine 15 kort.

– Vi er opptatt av å være «fair» og gjøre det vi kan gjøre noe med. Vi bruker lite tid på dommeren, forklarer Knutsen.

Slipper ikke inn tidlig

Glimt har hittil ikke sluppet inn mål i åpningskvarteret.