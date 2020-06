Zanardi alvorlig skadet i håndsykkelulykke

Den tidligere racerføreren Alex Zanardi, som etter å ha mistet begge bein i en ulykke ble paralympisk mester, ble fredag alvorlig skadet i en håndsykkelulykke.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Alex Zanardi i aksjon i håndsykkel, kjøretøyet han to ganger er blitt paralympisk mester i. Den tidligere racerstjernen ble alvorlig skadet i en håndsykkelulykke fredag. Foto: Mark J. Terrill / AP

NTB

Det melder blant andre den italienske avisen La Repubblica, som skriver at 53-åringen ble fløyet til sykehus med helikopter etter å ha kollidert med et «tungt kjøretøy» under en nasjonal konkurranse for parautøvere.

Zanardi deltok med håndsykkel, som han ble paralympisk mester i både i 2012 og 2016. Han skal ha pådratt seg flere alvorlige skader. Ifølge nyhetsbyrået AGI beskrives tilstanden hans som «svært alvorlig».

– Alex mistet kontroll over håndsykkelen i en utforkjøring, veltet og kolliderte med en trailer. Sammenstøtet var fryktelig, sa landslagstrener Mario Valentini til Corriere della Sera.

Alex Zanardi hadde i flere år stor suksess som sjåfør i indycar. Foto: FABRIZIO BENSCH / X00320

Italieneren kjørte flere sesonger i Formel 1, men det var i indycarserien CART han gjorde størst suksess, med sammenlagtseirer i 1997 og 1998. I 2001 måtte begge beina hans amputeres ved kneet etter en fryktelig ulykke i et løp på Lausitz-banen i Tyskland.

Tross den alvorlige skaden gjorde han comeback som racerfører i en spesialtilpasset bil og vant løp i flere klasser før han viet seg til en ny karriere som parautøver. Han har til sammen fire gull og to sølv i Paralympics, samt en rekke VM-gull.

– Jeg er så engstelig for Alex at jeg holder pusten. Jeg er hans beundrer og hans venn. Vær så snill å gjør som jeg og be for denne vidunderlige mannen, tvitret tidligere racerstjerne Mario Andretti.

