Oslo Maraton er avlyst

Oslo Maraton må avlyse årets arrangementer grunnet koronasituasjonen.

Årets Oslo Maraton avlyses som følge av smitteverntiltak mot koronaviruset. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Den store folkeløpet, som skulle vært arrangert 19. september, blir ikke mulig å gjennomføre med dagens smittevernregler, skriver arrangøren i en pressemelding.

Det vil ikke bli åpnet for arrangementer med over 500 mennesker før tidligst 1. september. I fjor var 23 000 mennesker påmeldt til Oslo Maraton.

– Hva som skjer etter 1. september er vanskelig å si noe sikkert om, men kravet om å legge til rette for minst en meters avstand på alle større arrangementer vil trolig gjelde hele 2020. Med et slikt krav vil det være vanskelig å gjennomføre de arrangementene som nevnes her, sier helseminister Bent Høie.

Oslo Maraton har blitt arrangert siden 1981, og kun blitt avlyst en gang tidligere, i 2003. Da var det for få påmeldt.

– Nå som beslutningen om å avlyse er tatt så ser vi fremover. Oslo Maraton har en helt egen atmosfære som brer seg utover rådhusplassen og rundt i løypa, denne ønsker vi etter beste evne å gjenskape. Det blir en utfordring som vi gleder oss til å ta fatt på. Den 19 september skal fortsatt bli en minnerik dag, heter det i en uttalelse fra arrangøren.