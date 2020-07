Blandede følelser for debutant Bizoza

– Det var deilig å få spille i eliteserien, men samtidig er det selvfølgelig veldig surt at vi tapte, sier Parfait Bizoza.

Parfait Bizoza gjorde en god debut på AaFKs midtbane i 1–3-tapet mot Mjøndalen. Her i duell med Markus Nakkim. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Aalesund – Mjøndalen 1–3

Unggutta i AaFK har ikke akkurat vært bortskjemte med spilletid så langt denne sesongen. Også i førstedivisjon i fjor var det langt mellom innhoppene. Derfor var det svært overraskende at Lars Bohinen startet med tre av AaFKs lokale unggutter fra start mot Mjøndalen.

En gambling fra Bohinens side for å spare spillere som Kristoffer Haugen og Niklas Castro, som ikke gav resultater. Men det var ikke ungguttas skyld.

På midtbanen spilte debutant Parfait Bizoza en meget solid kamp i 90 minutter. Han hadde trøkk i duellspillet og bra driv med ballen.

– Det var litt blandede følelser dette her. Det er deilig å endelig få spille og debutere for AaFK i eliteserien, men samtidig er det selvfølgelig surt å tape.

– Du får spille hele kampen. Det betyr vel noe?

– Jeg synes det gikk ganske greit. Jeg fikk vist meg fram og dette er forhåpentlig bare begynnelsen, sier en selvsikker Bizoza.

Dårlig forsvarsspill

AaFK hang lenge godt med spillemessig mot Mjøndalen, men midtveis i omgangen kom det to enkle mål imot.

– Jeg synes vi skaper mye og bør score. Mjøndalen har to sjanser som de setter i mål. Litt typisk oss denne sesongen. Vi må bli bedre i begge bokser, sier Bizoza, og får støtte av en annen unggutt som spilte fra start, Markus Seehusen Karlsbakk.

– Vi er for soft i begge ender av banen. Derfor slipper vi inn enkle mål, samtidig som vi ikke greier å utnytte sjansene våre. Det har vært et gjentagende problem denne sesongen, sier Seehusen Karlsbakk.

– Muligens er vi for usikre på oss selv. Vi slipper inn billige mål og taper kamper. Samtidig er det tett mellom kampene, så det er vanskelig å få trent skikkelig. Det blir stort sett reisedager, restitusjon og en del videoanalyse, sier Karlsbakk, som ble ofret ved pause da Bohinen satt innpå Castro og Haugen i et desperat forsøk på å hente inn 0–2.

Mer spilletid

Både Karlsbakk og Bizoza sier det ikke hjelper å henge med hodet, det er bare å forberede seg til neste kamp. Der håper unggutta å få bidra.

– Vi har gjort det bra på trening, og da får vi også sjansen i kamp. Samtidig er kampprogrammet tøft og vi har en del skader. Vi må bare gripe mulighetene vi får, sier Seehusen Karlsbakk, som egentlig skulle vært utlånt til Hødd denne sesongen.

Men i 2. divisjon spilles det ikke fotball for tiden, så da var det like godt at driblefanten ble hentet hjem til AaFK.

– Det passet bra det, smiler Seehusen Karlsbakk.