Ole Gunnar Solskjær ble vitne til en vill 3–3-kamp i Premier League søndag.

Solskjærs snuoperasjon ødelagt i overtidsdrama

Ole Gunnar Solskjær øynet tre viktige poeng etter en mesterlig opphenting, men Manchester United-seieren glapp helt på tampen.

Sheffield United – Manchester United 3–3

Det ble høydramatisk i flomlyset på Bramall Lane. Manchester United-spillerne trodde de var på vei mot en kjærkommen borteseier etter tre mål på syv minutter, men i siste ordinære minutt kom 3–3-målet som spolerte gleden.

Oliver McBurnie var mannen som utlignet for Sheffield United. Videodommerne sjekket målet for hands, men etter noen minutter landet de ned på at den var legitim.

Med under 20 minutter igjen lå gjestene fra Manchester fortsatt under 0–2 uten å ha fått til noe som helst, men Brandon Williams’ pene redusering snudde kampen helt på hodet.

19-åringen skjøt på volley og sendte en suser i lengste hjørne. Fem minutter senere var det nok en unggutt som sto frem. Spisstalentet Mason Greenwood hadde ikke vært lenge på banen før han skled inn 2–2 på en ball fra Marcus Rashford.

Sheffield United hadde vunnet samtlige kamper i høst der de hadde gått opp i ledelsen først, men nå sprakk det skikkelig for Chris Wilders menn. I det 79. minutt la Rashford på til 3–2 på en glitrende pasning fra Daniel James.

Tidligere i kampen hadde John Fleck og Lys Mousset gitt Sheffield United en fullt fortjent 2–0-ledelse.

Med poengdelingen fortsetter Solskjærs borteproblemer. På de elleve siste bortekampene i Premier League har Manchester United kun vunnet én gang. De øvrige har endt med fire uavgjorte og seks tap.

Etter 13 runder ligger kristiansunderens lag på niendeplass med 17 poeng. Opprykkslaget Sheffield United har ett poeng mer og ligger tre plasser høyere på tabellen.

