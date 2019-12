Kennya Cordner mottok prisen for å ha blitt årets toppscorer i Toppserien under Fotballfesten på Ullevaal stadion mandag. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Sandviken-spilleren rørt da hun ble hyllet av Fotball-Norge: – Det gjør vondt å vite at hun ikke er her

Sandviken-spiller Kennya Cordner ble i år toppscorer i Toppserien. Mandag ble hun hyllet for sin imponerende sesong.

Cordners 17 scoringer bidro mye til at Sandviken kjempet om medalje helt til siste serierunde.

Mandag kveld ble hun hedret under Fotballfesten, der blant annet Kniksen-prisen ble utdelt. Litt før gikk Sandviken-spilleren opp på scenen for å motta beviset på at hun er årets toppscorer i Toppserien.

– Det var en fantastisk sesong, sa hun etter å ha mottatt prisen.

Årets toppscorere i norsk elitefotball, Kennya Cordner (Sandviken) og Torgeir Børven (Odd). Fredrik Hagen, NTB scanpix

Mistet tanten

Den 31 år gamle spissen kjempet mot tårene, der hun sto på scenen. Hun kjempet mot følelsene også da hun møtte pressen etterpå.

Hun ble nemlig hyllet i Oslo på dagen ett år etter at hun mistet sin tante. Hun var en svært viktig del av storscorerens oppvekst i Trinidad og Tobago.

– Jeg var på herrenes cupfinale da jeg fikk beskjed om det. Jeg brast ut i tårer. Hun var som en mor for meg.

Cordner fortalte at hun ble oppdratt av tanten fra hun var elleve år gammel til hun ble voksen.

– Det er ganske følelsesladet for meg, siden jeg ikke kan si «tante jeg klarte dette. Du var min største supporter.» Å være på scenen og motta en pris i et så stor land som Norge ville gjort henne veldig stolt. Det gjør vondt å vite at hun ikke er her, sa Sandviken-spissen.

Sikter mot medalje

Hun har imponert stort for Sandviken denne sesongen. Selv mener hun det ikke ligger noen spesiell hemmelighet bak scoringssuksessen.

–Jeg har ingen hemmelighet. Jeg jobber hardt hver trening og jobber med avslutningsteknikken.

Den 31 år gamle spissen signerte nylig ny avtale med Sandviken.

– Jeg har en god følelse. Vi må jobbe hardt for å oppnå noe. Jeg har allerede satt målene mine for neste år. Jeg skal gå for toppscorertittelen igjen og vi skal ta medalje.