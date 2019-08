Doddo-bloggen: «Dette kan fortsatt bli en historisk god sesong»

Ryktene om Branns død er betydelig overdrevne.

Ja, serieformen har vært variabel, og de har gått på hodet ut av både cup og Europa, Men så kaprer Brann likevel poeng jevnt og trutt.

De er seriens beste bortelag og ligger i skrivende stund bare syv poeng bak serieleder Molde. Det er ingen grunn til å male fanden på veggen helt ennå.

Dette kan fortsatt bli en historisk god sesong.

Lars Arne Nilsen har omsider funnet ut hvilke spillere han skal starte med.

Det har, med all respekt Lars Arne, vært mye rot. I første serierunde startet for eksempel Eirik Holmen Johansen og Henrik Kjelsrud Johansen.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Siden har spillere som Kristoffer Løkberg, Gilli Rólantsson og Daouda Bamba gått ut og inn av laget i et rasende tempo.

Når over halve sesongen er unnagjort har det omsider roet seg, og Lars Arne Nilsen er blitt enig med seg selv om hvem som utgjør det beste Brann-laget.

Forsvaret har det vært lite tvil om, men på topp har det vært nye konstellasjoner i nesten hver eneste kamp. Nå tror jeg imidlertid at Nilsen er sikker på hvilke spillere som skal starte, og i hvilken formasjon.

Fred Ivar Utsi KLEMETSEN

Brann skal spille 4-3-3, og de tre som sammen avgjorde kampen mot Ranheim, Bamba, Berisha og Koomson, er de tre som skal utgjøre angrepsrekken til Brann.

Det tok sin tid før Bamba og Nilsen opparbeidet seg nødvendig tillit til hverandre, men nå ser alt ut til å være i skjønneste orden.

Dermed kan vi endelig se hva Bamba er god for. Målet han scoret i det 19. minutt i den 17. serierunden var ren klasse. Det er slike mål bare spisser av en viss kvalitet scorer.

Det blir nok lenge til vi ser Bamba sitte og hulke på innbytterbenken igjen.

I tillegg har Branns trener bestemt seg for hvem som skal være det defensive midtbaneankeret.

Ruben Yttergård Jenssen kunne aldri bli en ny Sivert Heltne Nilsen, og det måtte Nilsen til slutt erkjenne. Inn kom Amer «Lasarus» Ordagic. Han har kopiert sin gamle lagkamerat etter beste evne og forsiktig har Brann begynt å likne på seg selv igjen.

Det er bare indreløperne som det fortsatt er debatt om. Mot Ranheim startet Petter Strand og Kristoffer Barmen. Det kan fort bli de to som også starter de neste kampene.

Petter Strand løper mer enn de fleste, han har slår gode dødballer og han er målfarlig.

Han har kanskje vært Branns beste spiller denne sesongen. Barmen er Branns sterkeste hodespiller og uten han på banen mangler Brann et viktig oppspillspunkt. Det oppspillspunktet var der i Trondheim, og det ble brukt for all det var verdt.

Dermed liknet Brann på det Brann vi har lært å kjenne under Lars Arne Nilsens regime, et Brann som er bunnsolide i forsvar og effektive i angrep.

Brann er på rett kjøl igjen, men jeg venter litt før jeg spretter champagnen. Stabæk, som de møtte i forrige runde og Ranheim, er to lag som Brann skal slå. La oss se hvordan det går når lag høyere på tabellen står på motsatt banehalvdel.

Og la oss se om LAN gir laget fornyet tillit.