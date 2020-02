VM-nedtur for Lorentzen

Håvard Holmefjord Lorentzen var ikke i nærheten av VM-medalje, og endte på 15.-plass på 500 meter.

Håvard Holmefjord Lorentzen i aksjon tidligere i år. Foto: Peter Dejong / AP

Lorentzen gikk i par med russeren Pavel Kulizhnikov, og fikk det tøft mot verdensrekordholderen under 500-meteren i VM i Salt Lake City natt til lørdag (norsk tid).

Russeren gikk klart raskest, og gikk i mål på tiden 33.72 - noe som holdt til å sikre VM-gullet.

For Lorentzen, som tok VM-gull på 500 meter i 2018, gikk det ikke like bra. Nordmannen gikk i mål på tiden 34.53, og 14 utøvere gikk bedre.

– Hadde håpet på mer

– Jeg er litt skuffet, det er jeg. Jeg irriterer meg over at jeg ikke følte at jeg fikk ut det jeg er god for. Men det skulle litt til for at det skulle skje et mirakel i dag, ut i fra hvordan jeg har prestert tidligere denne sesongen. Men formen har vært god på trening den siste tiden, så jeg hadde håpet på mer, sa Lorentzen til Viasat 4 etter løpet.

– Jeg hadde håpet på en tid ned mot norsk rekord, og da hadde det kanskje holdt til en 8.-plass. Men nivået her i dag er helt spinnvilt, legger Lorentzen til.

Russeren Ruslan Murashov (33.99) tok sølvet, mens Tatsuya Shinama fra Japan tok bronsemedaljen med tiden 34.03.

Nye muligheter

Lorentzen tok VM-bronse på torsdagens lagsprint sammen med Bjørn Magnussen og Odin By Farstad.

Bergenseren gjorde en stor feil i starten av løpet, men gikk strålende utover i løpet. Norge gikk inn til en tid som først holdt til 4.-plass, men etter at Canada ble disket tok nordmennene bronsemedalje.

Lørdag kveld (norsk tid) skal Lorentzen i aksjon igjen. Da skal han konkurrere på 1000 meter.

– Jeg tror det kan bli bra, men det er mange som går fort, sier Lorentzen om lørdagens distanse.

Fakta VM-program lørdag: VM enkeltdistanser i Salt Lake City, Utah, 3. dag (norsk tider): Kl. 20.30: 5000 meter kvinner, med Sofie Karoline Haugen.

Kl. 21.35: 1000 meter menn, med Håvard Holmefjord Lorentzen og Odin By Farstad.

Kl. 23.09: Lagtempo menn, med Sverre Lunde Pedersen, Kristian G. Ulekleiv, Håvard Bøkko og Hallgeir Engebråten. Skøyte-VM sendes på Viasat 4.

